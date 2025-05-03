Український морський дрон Magura вперше у світі знищив російський Су-30, - ГУР МО. ВIДЕО

2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море - на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в повідомленні.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму, - Братчук