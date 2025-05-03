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Новини Знищення російського літака
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Український морський дрон Magura вперше у світі знищив російський Су-30, - ГУР МО. ВIДЕО

2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море - на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в повідомленні.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.

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Автор: 

ГУР (513) морський дрон (49)


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Топ коментарі
+80
Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 13:17
+59
Бажаю нашим хлопцям здоров'я і сили в боротьбі з кацапським фашизмом а ***** приєднатися до сушки.
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03.05.2025 13:21
+58
Приєднався до крейсера Мокша
✌️🌊🤣🌊✌️
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03.05.2025 13:17
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Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 13:17 Відповісти
Приєднався до крейсера Мокша
✌️🌊🤣🌊✌️
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03.05.2025 13:17 Відповісти
Бажаю нашим хлопцям здоров'я і сили в боротьбі з кацапським фашизмом а ***** приєднатися до сушки.
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03.05.2025 13:21 Відповісти
Єта вам не Сава, подруга Пуха!
Це ГУРівський пугач!!!!
СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
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03.05.2025 13:21 Відповісти
Лучше лежать на дне,
В синей, прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Жестокой, проклятой земле!

(песня из хф "Человек-амфибия")
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03.05.2025 13:22 Відповісти
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03.05.2025 17:50 Відповісти
Современная война это конечно фантастика и слава Богу что Украина здесь показывает отличные результаты.
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03.05.2025 13:22 Відповісти
Ага, фантастичні...
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03.05.2025 16:18 Відповісти
за таке не гріх і 50... гривень на донат закинути,і 100,200,300 кому скільки сердечно підкаже!!!!
Горозовський!Альо!Давай!!!!!
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03.05.2025 13:23 Відповісти
+
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03.05.2025 16:23 Відповісти
+
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03.05.2025 21:21 Відповісти
Оце так діло! Неймовірно! Молодці! Слава Україні! Це надихає всіх українців !!
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03.05.2025 13:25 Відповісти
Це подія... ні це переосмислення концепту війни **********. Це неймовірно! Слава Силам Оборони України!
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03.05.2025 13:26 Відповісти
щоб не було, а москалі завжди в історії смокчуть скажімо так бУЙ 🤣🎯
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03.05.2025 21:23 Відповісти
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03.05.2025 13:27 Відповісти
Чудова робота!
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03.05.2025 13:29 Відповісти
Вечного вам штопора орлы лапотные.
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03.05.2025 13:31 Відповісти
якщо це справді так то зеленський повинен ордени дати.
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03.05.2025 13:31 Відповісти
Ніц це неправда, тиж читаєш новості.ру.
Як ви вже заїбали оціма: *якщо це справді*
Невже так важко просто радіти тому шо кпцаполіт впав?
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03.05.2025 14:55 Відповісти
ми на ти?
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03.05.2025 15:15 Відповісти
На ху
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03.05.2025 15:21 Відповісти
Ти на ти чи ти на ви?
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03.05.2025 17:01 Відповісти
Кацапы вешайтесь подонки!
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03.05.2025 13:33 Відповісти
Молодці.
Але якось не сходиться ось це - де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту Джерело: https://censor.net/ua/v3550246
З ось цим - У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п'ять ракетоносіїв,- ВМС Джерело: https://censor.net/ua/n3550001
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03.05.2025 13:36 Відповісти
Чому не сходиться ? База в Новоросійську - звідти виводять кораблі в Чорне море
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03.05.2025 15:08 Відповісти
флот дав на тапки та побіг у бік абхазії там навіть пілотів рятував сухогруз під панамським прапором
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03.05.2025 15:24 Відповісти
Можливо тим сухогрузом керували фсбшники, кацапи ******* прикриватися мирняком, вони ж терористи. Шкода, що по ньому не відпрацювали
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03.05.2025 20:52 Відповісти
Респект господам военным.
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03.05.2025 13:46 Відповісти
ЗСУ найкращі в світі! Неперевершені у своїй вправності!
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03.05.2025 13:57 Відповісти
Вітаю всіх причетних! Ви найкращі
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03.05.2025 13:58 Відповісти
ГУР МО красунчики.
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03.05.2025 13:58 Відповісти
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2025 14:05 Відповісти
Це добре - а чому СБУ не вирахувало хто через ЗМІ повідомив про це ворога.
Низи, хлопці-Герої працюють - а zелена верхівка саботує та маякує ворогові.
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03.05.2025 14:20 Відповісти
Тут как-то одно чудо спрашивало а как он при качке целиться и стрелять будет?
Ну вот и ответ 😉
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03.05.2025 14:23 Відповісти
А как танки на ходу целятся и стреляют, чудо не спрашивало?
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03.05.2025 15:49 Відповісти
Я ему танки и приводил в пример. Оно сразу стрелки перевело 🤣
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03.05.2025 16:33 Відповісти
Ну так-то да, корабли же воюют пушками и ракетами только когда полный штиль
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03.05.2025 16:52 Відповісти
І на якорі.
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03.05.2025 19:20 Відповісти
А качки то тут до чого? 🦆😐
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03.05.2025 15:54 Відповісти
Отвлекать будут от сушки
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03.05.2025 16:53 Відповісти
Красавці!
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03.05.2025 14:24 Відповісти
Молодці ГУР!
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03.05.2025 14:26 Відповісти
Пиз..ць підкрався непомітно.
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03.05.2025 14:29 Відповісти
Дуже гарна новина ,давненько літаків не було. Слава ЗСУ !
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03.05.2025 14:35 Відповісти
Ну от а Тампон нам розказує що в України немає карт. А це вам що як не козирі? Сосія крим то захопила але контролювати його не може. А те що не контрольоване то називається сіра зона. Пора вже над Сосією оголошувати безпольотну зону. Якщо Сосії щось не подобається нехай виводить війська з України в тому числі з криму в обмін на мир. Інакше Чорне море і прибережну туриторію Сосія тільки в бінокль буде спостерігати
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03.05.2025 14:35 Відповісти
Жаль, що пілотів не добили. Сподіваюсь Магури повернулись цілими.
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03.05.2025 15:09 Відповісти
Вороги обговорюють застосування фпв дронів-камікадзе проти наших магур.
Мабуть ГУР МО час готувати пасивний і активний захист магур проти фпв-дронів камікадзе ворога.
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03.05.2025 21:37 Відповісти
це дуже солідно
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03.05.2025 15:14 Відповісти
Тобто потужно
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03.05.2025 15:31 Відповісти
50 лямів на дні а те що пілоти в водичці під 13 градусів пробовтались пару годин то і екіпаж можно списувати
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03.05.2025 15:25 Відповісти
Це приклад трансцендентального способу для вирішення питання.Це на латині.А на руській мові це "на хітрую кацапскую жопу єсть болт с лєвой резьбой"
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03.05.2025 15:30 Відповісти
нейовірно, як це можна зробити технічно
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03.05.2025 15:41 Відповісти
Ракета типа судно-воздух
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03.05.2025 15:52 Відповісти
Р-73 проти Су-30 👍👍👍
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03.05.2025 15:52 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/22186 Так кажуть, що екіпаж катапультувався і наші дрони не чіпали їх, військові кораблі не могли підійти, але якийсь сухогруз їх забрав.
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03.05.2025 16:08 Відповісти
Оце результат операції "Київ за 3 дні" - через 3 роки війни засрашинці ссуться вийти з порту Новоросійська під власним прапором на рятувальну операцію по витягуванню з води екіпажа багатоцільового винищувача 4++++++ покоління Су-30, який був збитий багатоцільовим надводним безпілотним човном ЗСУ Magura5 за допомогою модернізованої керованої ракети класу "повітря-повітря" Р-73 з пасивною інфрачервоною головкою самонаведення.
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03.05.2025 21:05 Відповісти
Москальня, що з єпалом? 🎯
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03.05.2025 16:17 Відповісти
Вперше в світі збита крилата ракета засобами ППО для цього не призначеним.
Вперше в світі збита гіпер-звукова ракета модернізованим УкраЇною комплексом Patriot.
Вперше в світі застосоване масове викорастання FPV-дронів на полі бою.
Вперше в світі потоплен флагман вмф комбінованою. атакою
Вперше в світі гелікоптер збито FPV-дроном.
Вперше в світі збито гелікоптер БЄК-ом.

А тепер розкажіть мені, яка країна перша в світі, я послухаю.
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03.05.2025 17:17 Відповісти
13.12.2024 український пілот F-16 збив на одному вильоті 6 крилатих ракет засрашки - 4 за допомогою протиракет і 2 за допомогою штатної авіаційної гармати. Світовий рекорд!
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03.05.2025 21:07 Відповісти
Закончится война и весь мир должен узнать о героизме украинской армии, первой армии мира!
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03.05.2025 17:29 Відповісти
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03.05.2025 18:08 Відповісти
Чистеньке небо над морем.В слєд за рускім ваєнним карабльом.Слава ЗСУ!
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03.05.2025 18:11 Відповісти
Налётчиков почему-то пощадили. Через несколько дней им дадут новый свинолёт и они снова полетят убивать. Странное конечно решение их помиловать...
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03.05.2025 19:34 Відповісти
Якщо звісно ВЛЕК пройдуть. Але після катапультації проходять далеко не всі!
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03.05.2025 20:34 Відповісти
Сподіваюсь пілота добили веслом
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03.05.2025 21:06 Відповісти
афігєть
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03.05.2025 21:11 Відповісти
Летчиков подобрал сухогруз несмотря на то, что они были окружены, как пишут, по меньшей мере пятью морскими дронами. Летчики это приоритетная цель и думаю на них можно было потратить один из Беков камикадзе, если другие не могли расстрелять их из пулеметов. Возможно наши или рф связались и договорились за что то сохранить им жизнь.
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03.05.2025 21:29 Відповісти
 
 