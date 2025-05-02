Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму, - Братчук

У ніч проти 2 травня в Криму відбулась комбінована атака морських та повітряних безпілотників, через яку зазнали ураження військові об'єкти, зокрема, аеродроми тактичної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі телемарофону. речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв визнав, що атака дійсно була. Він говорить про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони стали "носіями" для наших інших "комарів" – FPV, які злітають з них і завдають ударів по військових об'єктах у Крим", - сказав він.

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Крім того, за словами Братчука, було гучно там, де розташовані аеродроми, з яких злітає ворожа тактична авіація, та такі майданчики, як Гвардійське, де розташована ракетна бригада.

Він уточнив, що наразі триває дорозвідка, але відомо, що в Бахчисарайському районі зайнялася пожежа в районі військового аеродрому "Кача".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 2 травня у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.