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Новини Удари по Криму
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Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму, - Братчук

Україна здатна досягти ракетами будь-якого куточка Криму, - NYT

У ніч проти 2 травня в Криму відбулась комбінована атака морських та повітряних безпілотників, через яку зазнали ураження військові об'єкти, зокрема, аеродроми тактичної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі телемарофону. речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв визнав, що атака дійсно була. Він говорить про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони стали "носіями" для наших інших "комарів" – FPV, які злітають з них і завдають ударів по військових об'єктах у Крим", - сказав він. 

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Крім того, за словами Братчука, було гучно там, де розташовані аеродроми, з яких злітає ворожа тактична авіація, та такі майданчики, як Гвардійське, де розташована ракетна бригада.

Він уточнив, що наразі триває дорозвідка, але відомо, що в Бахчисарайському районі зайнялася пожежа в районі військового аеродрому "Кача".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 2 травня у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.

Автор: 

Крим (14173) аеродром (300) Братчук Сергій (146) морський дрон (48)


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Успішно ? Чи так собі
А чому не палає сухопутний коридор на півдні ?
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02.05.2025 17:33 Відповісти
Що сірників немає? Позич і підпали Перекопський перешийок,
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02.05.2025 17:43 Відповісти
тобто вся надія на щасливий випадок
планів перемогти в нас немає...
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02.05.2025 18:05 Відповісти
на жаль, неуспішно.
можливо, пощастить наступного разу.
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02.05.2025 17:41 Відповісти
Ну хоч шуганули трохи орду, бо ті розімліли, на десять кримських днів поїхали у намкриш
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02.05.2025 18:06 Відповісти
"Да хоть беспілотнікі с нєба!"
Вимолили таки.
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02.05.2025 17:46 Відповісти

В крымских телеграм-каналах публикуют видео пожара, который возник неподалеку от поселка Кача после ночной атаки дронов по Крыму и Севастополю.
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02.05.2025 18:32 Відповісти
 
 