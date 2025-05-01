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Новини Обстріли з Криму
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Росія використовує окупований Крим для запуску "Іскандерів" і "Оніксів", - ВМС України

росія запустила ракети

Російські війська застосовують тимчасово окупований Крим як майданчик для запуску ракет, зокрема "Іскандер-М", що дозволяє скоротити політний час ракет і ускладнює реакцію української ППО.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, балістичні ракети й тактичні ракетні комплекси переміщуються територією Криму, що ускладнює їхнє виявлення, оскільки платформи залишаються мобільними. Поки півострів перебуває під окупацією, він і надалі буде використовуватись Росією для ракетних атак.

Окрім "Іскандерів", ворог також періодично застосовує з Криму ракети "Онікс" - зокрема, з протикорабельних комплексів "Бастіон". Цього року вже зафіксовано один подібний запуск.

"З аеродромів у Криму періодично використовується тактична авіація для завдання ударів. У повітряному просторі над акваторією Чорного моря вони почувають себе доволі безпечно. Їхня розвідувальна авіація та дрони підлітають до нашого берега, ми їх знищуємо", - додав Плетенчук.

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ВМС (1386) Крим (14168) ракети (4027)


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Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает (с)
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01.05.2025 10:34 Відповісти
але ж, по криму не можна бити.
то, вже не наша земля!
рудий фрік сказав як відрізав. зе!чмо виконує всі забаганки замовника, з юності. таким, навчений.
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01.05.2025 10:37 Відповісти
Камлания куда-то в небо

""З аеродромів у Криму періодично використовується тактична авіація для завдання ударів.""
Звучит как прикол!!! С последней ракеты в районе пляжа, уже почти год прошел.
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01.05.2025 10:39 Відповісти
Обама в 2014 наказав не провакувати путіна, ну і патріоти , звичайно його послухалися
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01.05.2025 10:42 Відповісти
ВМС України рапортує про свою безпорадність. Ось які ми дебіли. Дайте в жбан Ермаку чи Зеленському, хай народять ракети, Оман не Оман,а стріляти чимось треба.
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01.05.2025 11:05 Відповісти
Цікаво,це новина для речника,чи для всього командування ЗСУ?
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01.05.2025 11:24 Відповісти
Це новина для "всєво праґрєсівнаво чєлавєчєства", яке досі "нє в курсє".
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01.05.2025 12:27 Відповісти
Ти ба, а ми й не знали.
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01.05.2025 12:35 Відповісти
 
 