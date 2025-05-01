Росія використовує окупований Крим для запуску "Іскандерів" і "Оніксів", - ВМС України

Російські війська застосовують тимчасово окупований Крим як майданчик для запуску ракет, зокрема "Іскандер-М", що дозволяє скоротити політний час ракет і ускладнює реакцію української ППО.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, балістичні ракети й тактичні ракетні комплекси переміщуються територією Криму, що ускладнює їхнє виявлення, оскільки платформи залишаються мобільними. Поки півострів перебуває під окупацією, він і надалі буде використовуватись Росією для ракетних атак.

Окрім "Іскандерів", ворог також періодично застосовує з Криму ракети "Онікс" - зокрема, з протикорабельних комплексів "Бастіон". Цього року вже зафіксовано один подібний запуск.

"З аеродромів у Криму періодично використовується тактична авіація для завдання ударів. У повітряному просторі над акваторією Чорного моря вони почувають себе доволі безпечно. Їхня розвідувальна авіація та дрони підлітають до нашого берега, ми їх знищуємо", - додав Плетенчук.

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