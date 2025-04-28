Бліндаж із окупантами та ворожу "буханку" знищили українські воїни на Кінбурнській косі. ВIДЕО

На Кінбурнській косі Військово-Морські Сили ЗСУ знищили ворожий автомобіль та бліндаж із окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Кінбурнській косі Військово-Морські Сили ЗСУ знищили транспортний засіб зс рф та бліндаж із особовим складом", - зазначається у коментарі до відео.

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