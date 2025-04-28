Бліндаж із окупантами та ворожу "буханку" знищили українські воїни на Кінбурнській косі. ВIДЕО
На Кінбурнській косі Військово-Морські Сили ЗСУ знищили ворожий автомобіль та бліндаж із окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"На Кінбурнській косі Військово-Морські Сили ЗСУ знищили транспортний засіб зс рф та бліндаж із особовим складом", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар28.04.2025 15:31 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль