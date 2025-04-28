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Бліндаж із окупантами та ворожу "буханку" знищили українські воїни на Кінбурнській косі. ВIДЕО

На Кінбурнській косі Військово-Морські Сили ЗСУ знищили ворожий автомобіль та бліндаж із окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Кінбурнській косі Військово-Морські Сили ЗСУ знищили транспортний засіб зс рф та бліндаж із особовим складом", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Сили оборони знищили техніку та живу силу окупантів на Кінбурнській косі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17432) ВМС (1385) знищення (7268) дрони (4723) Кінбурнська коса (23)


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Ракетний комлекс Вільха успішно наносив удари по косі під час випробувань. Нажаль клоуни проект закрили.
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28.04.2025 15:31 Відповісти
 
 