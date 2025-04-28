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Блиндаж с оккупантами и вражескую "буханку" уничтожили украинские воины на Кинбурнской косе. ВИДЕО

На Кинбурнской косе Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили вражеский автомобиль и блиндаж с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На Кинбурнской косе Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили транспортное средство сс рф и блиндаж с личным составом", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Силы обороны уничтожили технику и живую силу оккупантов на Кинбурнской косе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19282) ВМС (1468) уничтожение (6956) дроны (3939) Кинбурнская (19)


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Ракетний комлекс Вільха успішно наносив удари по косі під час випробувань. Нажаль клоуни проект закрили.
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28.04.2025 15:31 Ответить
 
 