Блиндаж с оккупантами и вражескую "буханку" уничтожили украинские воины на Кинбурнской косе. ВИДЕО
На Кинбурнской косе Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили вражеский автомобиль и блиндаж с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"На Кинбурнской косе Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили транспортное средство сс рф и блиндаж с личным составом", - отмечается в комментарии к видео.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий28.04.2025 15:31 Ответить Мне нравится 0
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