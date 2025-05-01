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Новости Обстрелы из Крыма
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Россия использует оккупированный Крым для запуска "Искандеров" и "Ониксов", - ВМС Украины

Россия запустила ракеты

Российские войска применяют временно оккупированный Крым как площадку для запуска ракет, в частности "Искандер-М", что позволяет сократить полетное время ракет и усложняет реакцию украинской ПВО.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, баллистические ракеты и тактические ракетные комплексы перемещаются по территории Крыма, что затрудняет их обнаружение, поскольку платформы остаются мобильными. Пока полуостров находится под оккупацией, он и в дальнейшем будет использоваться Россией для ракетных атак.

Кроме "Искандеров", враг также периодически применяет из Крыма ракеты "Оникс" - в частности, из противокорабельных комплексов "Бастион". В этом году уже зафиксирован один подобный запуск.

"С аэродромов в Крыму периодически используется тактическая авиация для нанесения ударов. В воздушном пространстве над акваторией Черного моря они чувствуют себя довольно безопасно. Их разведывательная авиация и дроны подлетают к нашему берегу, мы их уничтожаем", - добавил Плетенчук.

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Автор: 

ВМС (1469) Крым (26404) ракеты (3573)


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Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает (с)
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01.05.2025 10:34 Ответить
але ж, по криму не можна бити.
то, вже не наша земля!
рудий фрік сказав як відрізав. зе!чмо виконує всі забаганки замовника, з юності. таким, навчений.
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01.05.2025 10:37 Ответить
Камлания куда-то в небо

""З аеродромів у Криму періодично використовується тактична авіація для завдання ударів.""
Звучит как прикол!!! С последней ракеты в районе пляжа, уже почти год прошел.
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01.05.2025 10:39 Ответить
Обама в 2014 наказав не провакувати путіна, ну і патріоти , звичайно його послухалися
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01.05.2025 10:42 Ответить
ВМС України рапортує про свою безпорадність. Ось які ми дебіли. Дайте в жбан Ермаку чи Зеленському, хай народять ракети, Оман не Оман,а стріляти чимось треба.
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01.05.2025 11:05 Ответить
Цікаво,це новина для речника,чи для всього командування ЗСУ?
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01.05.2025 11:24 Ответить
Це новина для "всєво праґрєсівнаво чєлавєчєства", яке досі "нє в курсє".
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01.05.2025 12:27 Ответить
Ти ба, а ми й не знали.
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01.05.2025 12:35 Ответить
Крим і при срср був "непотопляємий авіаносець"
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01.05.2025 12:50 Ответить
 
 