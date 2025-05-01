Россия использует оккупированный Крым для запуска "Искандеров" и "Ониксов", - ВМС Украины
Российские войска применяют временно оккупированный Крым как площадку для запуска ракет, в частности "Искандер-М", что позволяет сократить полетное время ракет и усложняет реакцию украинской ПВО.
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, баллистические ракеты и тактические ракетные комплексы перемещаются по территории Крыма, что затрудняет их обнаружение, поскольку платформы остаются мобильными. Пока полуостров находится под оккупацией, он и в дальнейшем будет использоваться Россией для ракетных атак.
Кроме "Искандеров", враг также периодически применяет из Крыма ракеты "Оникс" - в частности, из противокорабельных комплексов "Бастион". В этом году уже зафиксирован один подобный запуск.
"С аэродромов в Крыму периодически используется тактическая авиация для нанесения ударов. В воздушном пространстве над акваторией Черного моря они чувствуют себя довольно безопасно. Их разведывательная авиация и дроны подлетают к нашему берегу, мы их уничтожаем", - добавил Плетенчук.
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то, вже не наша земля!
рудий фрік сказав як відрізав. зе!чмо виконує всі забаганки замовника, з юності. таким, навчений.
""З аеродромів у Криму періодично використовується тактична авіація для завдання ударів.""
Звучит как прикол!!! С последней ракеты в районе пляжа, уже почти год прошел.