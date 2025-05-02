Дроны атаковали Севастополь и военные аэродромы в Крыму, - Братчук

В ночь на 2 мая в Крыму состоялась комбинированная атака морских и воздушных беспилотников, из-за которой были поражены военные объекты, в частности, аэродромы тактической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в эфире телемарофона. представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

"Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев признал, что атака действительно была. Он говорит об использовании Украиной морских дронов. Соответственно, морские дроны стали "носителями" для наших других "комаров" - FPV, которые взлетают с них и наносят удары по военным объектам в Крым", - сказалон.

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Кроме того, по словам Братчука, было громко там, где расположены аэродромы, с которых взлетает вражеская тактическая авиация, и такие площадки, как Гвардейское, где расположена ракетная бригада.

Он уточнил, что сейчас продолжается доразведка, но известно, что в Бахчисарайском районе занялся пожар в районе военного аэродрома "Кача".

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.