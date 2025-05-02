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Новости Удары по Крыму
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Дроны атаковали Севастополь и военные аэродромы в Крыму, - Братчук

Украина способна достичь ракетами любого уголка Крыма, - NYT

В ночь на 2 мая в Крыму состоялась комбинированная атака морских и воздушных беспилотников, из-за которой были поражены военные объекты, в частности, аэродромы тактической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в эфире телемарофона. представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

"Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев признал, что атака действительно была. Он говорит об использовании Украиной морских дронов. Соответственно, морские дроны стали "носителями" для наших других "комаров" - FPV, которые взлетают с них и наносят удары по военным объектам в Крым", - сказалон.

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Кроме того, по словам Братчука, было громко там, где расположены аэродромы, с которых взлетает вражеская тактическая авиация, и такие площадки, как Гвардейское, где расположена ракетная бригада.

Он уточнил, что сейчас продолжается доразведка, но известно, что в Бахчисарайском районе занялся пожар в районе военного аэродрома "Кача".

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.

Автор: 

Крым (26406) аэродром (293) Братчук Сергей (106) морской дрон (47)


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Успішно ? Чи так собі
А чому не палає сухопутний коридор на півдні ?
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02.05.2025 17:33 Ответить
Що сірників немає? Позич і підпали Перекопський перешийок,
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02.05.2025 17:43 Ответить
тобто вся надія на щасливий випадок
планів перемогти в нас немає...
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02.05.2025 18:05 Ответить
на жаль, неуспішно.
можливо, пощастить наступного разу.
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02.05.2025 17:41 Ответить
Ну хоч шуганули трохи орду, бо ті розімліли, на десять кримських днів поїхали у намкриш
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02.05.2025 18:06 Ответить
"Да хоть беспілотнікі с нєба!"
Вимолили таки.
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02.05.2025 17:46 Ответить

В крымских телеграм-каналах публикуют видео пожара, который возник неподалеку от поселка Кача после ночной атаки дронов по Крыму и Севастополю.
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02.05.2025 18:32 Ответить
 
 