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Новости Уничтожение российского самолета
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Украинский морской дрон Magura впервые в мире уничтожил российский Су-30, - ГУР МО. ВИДЕО

2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного "Нептуна", - говорится в сообщении.

Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийске, где россияне прячут остатки своего черноморского флота.

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Автор: 

ГУР (437) морской дрон (48)


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Топ комментарии
+36
Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 13:17
+22
Приєднався до крейсера Мокша
✌️🌊🤣🌊✌️
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03.05.2025 13:17
+19
Бажаю нашим хлопцям здоров'я і сили в боротьбі з кацапським фашизмом а ***** приєднатися до сушки.
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03.05.2025 13:21
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Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 13:17 Ответить
Приєднався до крейсера Мокша
✌️🌊🤣🌊✌️
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03.05.2025 13:17 Ответить
Бажаю нашим хлопцям здоров'я і сили в боротьбі з кацапським фашизмом а ***** приєднатися до сушки.
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03.05.2025 13:21 Ответить
Єта вам не Сава, подруга Пуха!
Це ГУРівський пугач!!!!
СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
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03.05.2025 13:21 Ответить
Лучше лежать на дне,
В синей, прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Жестокой, проклятой земле!

(песня из хф "Человек-амфибия")
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03.05.2025 13:22 Ответить
Современная война это конечно фантастика и слава Богу что Украина здесь показывает отличные результаты.
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03.05.2025 13:22 Ответить
за таке не гріх і 50... гривень на донат закинути,і 100,200,300 кому скільки сердечно підкаже!!!!
Горозовський!Альо!Давай!!!!!
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03.05.2025 13:23 Ответить
Оце так діло! Неймовірно! Молодці! Слава Україні! Це надихає всіх українців !!
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03.05.2025 13:25 Ответить
Це подія... ні це переосмислення концепту війни **********. Це неймовірно! Слава Силам Оборони України!
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03.05.2025 13:26 Ответить
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03.05.2025 13:27 Ответить
Чудова робота!
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03.05.2025 13:29 Ответить
Вечного вам штопора орлы лапотные.
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03.05.2025 13:31 Ответить
якщо це справді так то зеленський повинен ордени дати.
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03.05.2025 13:31 Ответить
Кацапы вешайтесь подонки!
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03.05.2025 13:33 Ответить
Молодці.
Але якось не сходиться ось це - де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту Джерело: https://censor.net/ua/v3550246
З ось цим - У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п'ять ракетоносіїв,- ВМС Джерело: https://censor.net/ua/n3550001
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03.05.2025 13:36 Ответить
Респект господам военным.
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03.05.2025 13:46 Ответить
ЗСУ найкращі в світі! Неперевершені у своїй вправності!
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03.05.2025 13:57 Ответить
Вітаю всіх причетних! Ви найкращі
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03.05.2025 13:58 Ответить
ГУР МО красунчики.
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03.05.2025 13:58 Ответить
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2025 14:05 Ответить
 
 