Украинский морской дрон Magura впервые в мире уничтожил российский Су-30, - ГУР МО. ВИДЕО

2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного "Нептуна", - говорится в сообщении.

Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийске, где россияне прячут остатки своего черноморского флота.

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