Украинский морской дрон Magura впервые в мире уничтожил российский Су-30, - ГУР МО. ВИДЕО
2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
"Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.
Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного "Нептуна", - говорится в сообщении.
Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийске, где россияне прячут остатки своего черноморского флота.
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Це ГУРівський пугач!!!!
СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
В синей, прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Жестокой, проклятой земле!
(песня из хф "Человек-амфибия")
Горозовський!Альо!Давай!!!!!
Але якось не сходиться ось це - де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту Джерело: https://censor.net/ua/v3550246
З ось цим - У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п'ять ракетоносіїв,- ВМС Джерело: https://censor.net/ua/n3550001