Украинские военные уничтожили второй за сутки российский самолет, - Зеленский

Благодаря операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки, 3 мая.

Об этом рассказал в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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