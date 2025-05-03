Украинские военные уничтожили второй за сутки российский самолет, - Зеленский
Благодаря операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки, 3 мая.
Об этом рассказал в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
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коли ви підете - країна багато втратить, а якщо їрмаку заберете, то взагалі сонце перестане сходити
ви хоч між відосиками мівіну встигніть заварити, а то не ївши, не спавши...
А то як тільки позитивна новина то Зеленський, якщо негативна то Бутусов...
плюётесь ядом, не стыдно?
Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за наших дорогих воинов, честь и слава вам, вы
непобедимы!
просто декотрі все намагаються зрозуміти, у Президента і справді нема більш важливих справ як тільки доповідати за кожного зничтоженого кацапа чи кацаполiта?
....а!
звільняй речників, при чому всіх,
закинь резюме на Прямий на репортера новин.
от цікаво візьмуть чи ні?
А ще треба швидко ОРДЕН ЗА ЗНИЩЕННЯ КАЦАПІВ ДО 9 травня обьявити
Е ще кілька днів , щоб цей орден отримати
уявляю істерику піськова і захаровой