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Новости Уничтожение российского самолета
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Украинские военные уничтожили второй за сутки российский самолет, - Зеленский

Зеленский об уничтожении вражеского самолета

Благодаря операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки, 3 мая.

Об этом рассказал в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) самолет (3598) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+34
Речників ЗСУ вже всіх звільнили чи літак збито безпосередньо офісом?
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03.05.2025 22:01
+33
дякую, пане президенте, що ви такий ППОшник вправний!
коли ви підете - країна багато втратить, а якщо їрмаку заберете, то взагалі сонце перестане сходити

ви хоч між відосиками мівіну встигніть заварити, а то не ївши, не спавши...
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03.05.2025 22:01
+27
Что же вы за люди такие, вместо того, чтобы порадоваться за наших героических ребят, вы

плюётесь ядом, не стыдно?

Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за наших дорогих воинов, честь и слава вам, вы

непобедимы!
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03.05.2025 22:10
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03.05.2025 22:00 Ответить
Речників ЗСУ вже всіх звільнили чи літак збито безпосередньо офісом?
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03.05.2025 22:01 Ответить
Над офісом.
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03.05.2025 22:04 Ответить
Такі речі має генералісимус говорити. Причому з таким виглядом ніби сам їх збив.
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03.05.2025 22:10 Ответить
Обгрунтуй свою маячню. За гроші?
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03.05.2025 22:28 Ответить
******, що Шашличний за гроші речником підробляє?
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03.05.2025 22:31 Ответить
дякую, пане президенте, що ви такий ППОшник вправний!
коли ви підете - країна багато втратить, а якщо їрмаку заберете, то взагалі сонце перестане сходити

ви хоч між відосиками мівіну встигніть заварити, а то не ївши, не спавши...
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03.05.2025 22:01 Ответить
Це ще він на шашликах
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03.05.2025 22:03 Ответить
🤣👏
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03.05.2025 22:06 Ответить
Мівіну впарюють, а не заварюють
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03.05.2025 22:19 Ответить
ніякий він не пан, а товарищ в касаваротке
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03.05.2025 23:04 Ответить
А ще президент повинен доповідати наріду скільки розбомблено будинків, скільки людей, дітей постраждало, куди просунулись москалі, які втрати ЗСУ за день і т.д.
А то як тільки позитивна новина то Зеленський, якщо негативна то Бутусов...
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03.05.2025 22:05 Ответить
Яка чудова новина, два літаки за добу давно такого не було ,тут можна за декілька днів до победобесія завдати великих втрат рашистам ,адже вони своє ППО стягують до москви.
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03.05.2025 22:10 Ответить
Что же вы за люди такие, вместо того, чтобы порадоваться за наших героических ребят, вы

плюётесь ядом, не стыдно?

Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за наших дорогих воинов, честь и слава вам, вы

непобедимы!
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03.05.2025 22:10 Ответить
новина чудова!
просто декотрі все намагаються зрозуміти, у Президента і справді нема більш важливих справ як тільки доповідати за кожного зничтоженого кацапа чи кацаполiта?
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03.05.2025 22:21 Ответить
Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за нашего
....а!
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03.05.2025 22:26 Ответить
це дуже і дуже гарна новина!
звільняй речників, при чому всіх,
закинь резюме на Прямий на репортера новин.
от цікаво візьмуть чи ні?
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03.05.2025 22:14 Ответить
Супер новина… тільки недавно я сумувала, що русняві літаки якось застигли на одній цифрі й не рухаються, а тут одразу 2…, дай Боже, щоб не останні… тільки, як я зрозуміла , його знищили в Криму, а не збили…., але то вже для поціновувачів деталей…
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03.05.2025 22:18 Ответить
Шо вони - кацапи - там в Криму - страх загубили?
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03.05.2025 22:20 Ответить
Та одні зелені пірімоги в ефірі. Хто звиздить?
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03.05.2025 22:24 Ответить
Z блогеры еще от первого не отошли
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03.05.2025 22:24 Ответить
Щойно дивився на Ютюб сюжет про те шо погода наробила на мААЦквє. Два рази передивтвся, а може ще подивлюсь як кацапню снігом завалило, як лежать дерева на автомобілях, електрички перестали ходити та т.і. Прямо серце радіє, настрій піднявся.😅
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03.05.2025 22:25 Ответить
Ти забув сказати , що і нафта кацапська подешевіла.
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03.05.2025 22:31 Ответить
От для чого ти це сказав? Тепер точно не засну від радості. Хіба можна на ніч стільки хорошого😂
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03.05.2025 23:10 Ответить
Москальня, що з ******?
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03.05.2025 22:31 Ответить
Надо сказать прямо, СЛАВА ЗСУ!!!
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03.05.2025 22:41 Ответить
Один раз випадковість, два рази - закономірність. Якщо збили другий літак, то Черноморська флотилія залишилася без свого повітряного прикриття: літаків і гвинтокрилів. Самий раз затопити ті усі досі ще плаваючі ******** до 9 травня. Щоб москалям святковий подарунок зробити.
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03.05.2025 22:45 Ответить
👍
А ще треба швидко ОРДЕН ЗА ЗНИЩЕННЯ КАЦАПІВ ДО 9 травня обьявити
Е ще кілька днів , щоб цей орден отримати
уявляю істерику піськова і захаровой
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03.05.2025 23:59 Ответить
Слава Збройним Силам України! 💙💛
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03.05.2025 22:53 Ответить
"а збив, збив же як! чо ржотє? залиште! вчіться! не лох!" (С) (в бой ішли одні офісники)
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03.05.2025 23:00 Ответить
вимагаю подробиць!
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03.05.2025 23:10 Ответить
Нагадайте смарагдовому, скільки літаків кацаптану, збивали при Залужному.
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03.05.2025 23:17 Ответить
Йому Татаров наніс смертельний удар пакетиком "Мівіни"
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03.05.2025 23:37 Ответить
Хороша ідея Р73 помістити на морского дрона, ще б спробувати на літаючий підцепити, теоретично досить реально на легкомоторник на радіоуправлінні.
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03.05.2025 23:38 Ответить
Шампуром у турбину нєбось? Чи авось?
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04.05.2025 00:39 Ответить
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов)
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04.05.2025 00:44 Ответить
 
 