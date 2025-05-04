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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 956 810 человек (+1340 за сутки), 372 самолета, 10 758 танков, 27 327 артсистем, 22 403 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 956 810 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, БпЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 956810 (+1340) человек,

танков - 10758 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 22403 (+24) ед,

артиллерийских систем - 27327 (+52) ед,

РСЗО - 1376 (+1) ед,

средства ППО - 1155 (+1) ед,

самолетов - 372 (+2) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34860 (+163),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47141 (+129) ед,

специальная техника - 3870 (+0)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) ликвидация (3581) самолет (3598) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+10
в крыму вроде сбили су-28, а возле новоросийска су-30
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04.05.2025 08:34
+10
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04.05.2025 08:35
+8
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04.05.2025 08:25
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літаків - дві за добу
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04.05.2025 07:57 Ответить
Один Су-30... А другий?
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04.05.2025 07:59 Ответить
Су-30 дві
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04.05.2025 08:00 Ответить
Ну й добре...
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04.05.2025 08:04 Ответить
не в курсах - чи полетів пілот з другого до кобзона?
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04.05.2025 08:06 Ответить
В су 30 два пілоти. Інформації щодо екіпажу другого поки немає.
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04.05.2025 08:11 Ответить
Один?
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04.05.2025 08:18 Ответить
У Су-30 - ДВА ПІЛОТИ...
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04.05.2025 08:23 Ответить
Дуже дякую...
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04.05.2025 08:26 Ответить
Куртка кожаная. Двэ курткы...
Але це жарт звичайно. Слава Зсу!
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04.05.2025 08:06 Ответить
Ащибкі пільотов,мабудь...
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04.05.2025 08:08 Ответить
Ні , дружествєтий агонь
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04.05.2025 08:13 Ответить
ракета Р-73
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04.05.2025 08:19 Ответить
Зе в вечірньому зведені запевняв, що це наш Малюк з морських дронів постарався. Один дрон аж до Новороса добрів, і звідти пальнув.
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04.05.2025 10:16 Ответить
Слава Україні. Слава ЗСУ. Мінус дві машини, які кидали КАБи на мирні місті і наші позиції - це коас! Нащували шпаринку звідки можна збивати кацапських терористів і кацапи укакунялись менеше літають.
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04.05.2025 08:14 Ответить
Чудова робота, хлопці !
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04.05.2025 08:15 Ответить
Невже ракети ще з савейських запасів?Може на базі тих,вже є свої?
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04.05.2025 08:22 Ответить
Свинособаки почнуть волати,що треба "атвєтіть ударом па Лондону"..
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04.05.2025 08:24 Ответить
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04.05.2025 08:25 Ответить
Що за болванка по правому борту?
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04.05.2025 08:30 Ответить
перша вже запущена , а це друга по другому літаку
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04.05.2025 08:34 Ответить
Тобто-це пускова установка..Дякую
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04.05.2025 08:47 Ответить
ракета воздух-воздух запущеная с морского дрона, представляю в каком ахере там пилот был !
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04.05.2025 09:23 Ответить
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04.05.2025 09:44 Ответить
Красівоє
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04.05.2025 09:43 Ответить
Ось вони- два долітались🤪🤪
🤣🤣🤣🤣
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04.05.2025 08:32 Ответить
в крыму вроде сбили су-28, а возле новоросийска су-30
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04.05.2025 08:34 Ответить
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04.05.2025 08:35 Ответить
су 28 это же вроде учебный самолет в одном екземпляре, такое я нагуглил
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04.05.2025 10:09 Ответить
нехило намолотили брони и арты... это типа уже летнее наступление?
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04.05.2025 08:37 Ответить
Це травневий суботник по збиранню металобрухту !!))
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04.05.2025 08:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.05.2025 08:54 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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04.05.2025 08:58 Ответить
Героям слава!!!
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04.05.2025 09:28 Ответить
Вдосконалювати потрібно беки..бо місяць два і орки щось придумають як боротися
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04.05.2025 09:35 Ответить
І літачки!!! 💛💙
Слава Україні! Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
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04.05.2025 10:23 Ответить
 
 