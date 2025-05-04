Общие боевые потери РФ с начала войны - около 956 810 человек (+1340 за сутки), 372 самолета, 10 758 танков, 27 327 артсистем, 22 403 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 956 810 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, БпЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 956810 (+1340) человек,
танков - 10758 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 22403 (+24) ед,
артиллерийских систем - 27327 (+52) ед,
РСЗО - 1376 (+1) ед,
средства ППО - 1155 (+1) ед,
самолетов - 372 (+2) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34860 (+163),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 47141 (+129) ед,
специальная техника - 3870 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинские военные сбили над Крымом второй российский самолет за сутки.
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Але це жарт звичайно. Слава Зсу!
🤣🤣🤣🤣
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