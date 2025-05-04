Війська РФ суттєво активізувалися на Новопавлівському та Оріхівському напрямках, - Сили оборони

Війська РФ активізувалися на Півдні України. На Новопавлівському та Оріхівському напрямках тривають інтенсивні штурми.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На півдні ворог за минулу добу і за декілька останніх днів, скажімо, дещо активізувався саме на Новопавлівському південному напрямку і на Оріхівському напрямку, на якому він продовжує вести і штурмові дії, і завдає обстрілів, ударів по наших позиціях… На Придніпровському напрямку ворог намагається проводити розвідувально-пошукові заходи для того, щоб промацати нашу оборону і при нагоді десь закріпитись на якомусь невеликому плацдармі на одному з островів в цій острівній зоні Дніпра", - повідомив Волошин.

Він зауважив, що найнебезпечніше зараз на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 50 штурмових зіткнень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня

"Якщо за минулі дні там було 15, до 20, то за минулу добу - 50, і зараз на цьому напрямку тривають штурмові дії. Ворог намагається прорватись в напрямку Привільного, Новосілки, Зеленого Поля. Крім того, перед тим, як проводити ці штурмові дії, ворог завдав по цих населених пунктах і по позиціях наших Сил оборони України авіаційних ударів і керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами", - розповів речник.

За його словами, наразі спроби йти в наступ проводять російські штурмовики, яких готували на території АР Крим та тимчасово окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

"Зараз намагається з усіх сил прорвати нашу лінію оборони - це на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках, а на Новопавлівському напрямку він продовжує свої штурмові дії після того, як взимку взяв Велику Новосілку і зараз намагається далі просуватися в бік адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей. Там зараз тривають доволі запеклі штурмові дії ворога. Вчора, наприклад, там Сили оборони України знищили 70 мотоциклів. Ви уявляєте собі, що це за маса штурмовиків, які на такій кількості мотоциклів намагаються штурмувати наші позиції!", - зазначив Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог значно активізував атаки на півдні. За добу окупанти втратили 92 особи, - Сили оборони

На його думку, ворогу поставили завдання "перед святом побєдобєсія мати певні результати, і ці результати ворог намагається отримати саме на цьому, Новопавлівському напрямку".