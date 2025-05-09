Розпорядження стріляти лише у відповідь немає, - Сили оборони півдня
Розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли не було, попри повідомлення в медіа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні Суспільне із посиланням на військових повідомило, що окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.05.2025 13:10 Відповісти Мені подобається 1
Ярослав Кийко
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Oleksandra Miatenko
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