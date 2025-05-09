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Розпорядження стріляти лише у відповідь немає, - Сили оборони півдня

зведення Генштабу ЗСУ

Розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли не було, попри повідомлення в медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Суспільне із посиланням на військових повідомило, що окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь

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Автор: 

бойові дії (3897) Сили оборони півдня (349)


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Медіа дурять? - для чого?
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09.05.2025 13:10 Відповісти
Ну звісно, після параду пабєдобєсія можна що завгодно заявляти.
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09.05.2025 13:22 Відповісти
Ми знаємо....пам'ятаємо Золоте і ін.
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09.05.2025 13:37 Відповісти
 
 