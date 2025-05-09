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Новини Бойові дії на півдні
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Попри так зване "перемир’я", ворог продовжує штурми на Південному напрямку та б’є по цивільних об’єктах, - Сили оборони Півдня

Бойові дії на Півдні

На Південному напрямку, незважаючи на оголошене "перемир'я", російські війська продовжують штурмові спроби, активно використовуючи FPV-дрони та обстрілюючи позиції українських захисників і цивільні об'єкти поблизу фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, у свою чергу, бійці Сил оборони Півдня у відповідь на дії ворога завдають втрат противнику.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

Також читайте: Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

За даними Сил оборони Півдня, на Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

За вчора зафіксовано 170 ворожих обстрілів з використанням майже 670 боєприпасів.

"Впродовж минулої доби окупанти завдали 464 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 280 скидів з БпЛА, використавши понад 340 боєприпасів.
Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.
Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Автор: 

Донецька область (8595) бойові дії (3897) Сили оборони півдня (349) Херсонська область (5798) Волноваський район (237) Херсонський район (297) Новосілка (10) Розлив (19)


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Топ коментарі
+3
Якщо ти зібрався до мацкви, москалю, відкрий інтернет
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09.05.2025 09:58
+1
Вигружайте до інтернету відео штурмів як доказ кожну годину. . Бо кацапські брехуни почнуть брехати що штурмів нема
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09.05.2025 09:38
+1
Як там погода в Мацкві? Не замезнуть п.дори на параді?
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09.05.2025 09:43
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Вигружайте до інтернету відео штурмів як доказ кожну годину. . Бо кацапські брехуни почнуть брехати що штурмів нема
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09.05.2025 09:38 Відповісти
Як там погода в Мацкві? Не замезнуть п.дори на параді?
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09.05.2025 09:43 Відповісти
Головне щоб ху....ло свою валізу не відкрило. А то якось незручно співатиме...цей день перемоги порохом пропахнув....коли запахи інші
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09.05.2025 09:49 Відповісти
Якщо ти зібрався до мацкви, москалю, відкрий інтернет
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09.05.2025 09:58 Відповісти
Зеленськой сьогодні празднує 9 травня, разом з дідами Путіним та Сі. Всі претензії до зеленого чма. Це його так званє "переміріє".
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09.05.2025 09:45 Відповісти
Це зі старої методичку, чи нову скинули
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09.05.2025 09:50 Відповісти
я сам пишу тези і методички. переміріє - є продукт спільний, з одного боку *****, з іншого <********** наш потужний артист. путін оголосив публічно, наш, як завжди, втяхаря, бо ссить
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09.05.2025 10:20 Відповісти
Мабуть ху...ло наказало бояришнік завести. Тільки не зрозуміло їм мало дісталося, або як завжди перепили
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09.05.2025 09:46 Відповісти
Покажіть це Зєлє..... хоча йому пох7й.... знову завів про "проста пірістать".... п4дло.
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09.05.2025 09:58 Відповісти
так путін вам пообіцяв зупинку діпстрайків а не всеосяжне.
відповідно, трамп нагнув чи зеленський нагнувся сам щоб виконати путінський указ - на фронті стріляємо москву не чіпаємо.
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09.05.2025 10:50 Відповісти
 
 