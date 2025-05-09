Попри так зване "перемир’я", ворог продовжує штурми на Південному напрямку та б’є по цивільних об’єктах, - Сили оборони Півдня

На Південному напрямку, незважаючи на оголошене "перемир'я", російські війська продовжують штурмові спроби, активно використовуючи FPV-дрони та обстрілюючи позиції українських захисників і цивільні об'єкти поблизу фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, у свою чергу, бійці Сил оборони Півдня у відповідь на дії ворога завдають втрат противнику.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

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На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

За даними Сил оборони Півдня, на Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

За вчора зафіксовано 170 ворожих обстрілів з використанням майже 670 боєприпасів.

"Впродовж минулої доби окупанти завдали 464 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 280 скидів з БпЛА, використавши понад 340 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

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Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.