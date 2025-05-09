РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге
421 10

Несмотря на так называемое "перемирие", враг продолжает штурмы на южном направлении и бьет по гражданским объектам, - Силы обороны Юга

Боевые действия на юге

На Южном направлении, несмотря на объявленное "перемирие", российские войска продолжают штурмовые попытки, активно используя FPV-дроны и обстреливая позиции украинских защитников и гражданские объекты вблизи фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, в свою очередь, бойцы Сил обороны Юга в ответ на действия врага наносят потери противнику.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

Также читайте: Россияне потеряли за сутки на юге 248 человек и более 120 единиц техники, в том числе 70 мотоциклов, - Силы обороны Юга

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за минувшие сутки не фиксировалось.

По данным Сил обороны Юга, на Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора совершили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

За вчера зафиксировано 170 вражеских обстрелов с использованием почти 670 боеприпасов.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 464 удара дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 280 сбросов с БпЛА, использовав более 340 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне потеряли за сутки на юге 248 человек и более 120 единиц техники, в том числе 70 мотоциклов, - Силы обороны Юга

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
Из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

Автор: 

Донецкая область (9784) боевые действия (4142) Силы обороны юга (324) Херсонская область (4810) Волновахский район (236) Херсонский район (291) Новоселка (10) Разлив (18)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Якщо ти зібрався до мацкви, москалю, відкрий інтернет
показать весь комментарий
09.05.2025 09:58
+1
Вигружайте до інтернету відео штурмів як доказ кожну годину. . Бо кацапські брехуни почнуть брехати що штурмів нема
показать весь комментарий
09.05.2025 09:38
+1
Як там погода в Мацкві? Не замезнуть п.дори на параді?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вигружайте до інтернету відео штурмів як доказ кожну годину. . Бо кацапські брехуни почнуть брехати що штурмів нема
показать весь комментарий
09.05.2025 09:38 Ответить
Як там погода в Мацкві? Не замезнуть п.дори на параді?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:43 Ответить
Головне щоб ху....ло свою валізу не відкрило. А то якось незручно співатиме...цей день перемоги порохом пропахнув....коли запахи інші
показать весь комментарий
09.05.2025 09:49 Ответить
Якщо ти зібрався до мацкви, москалю, відкрий інтернет
показать весь комментарий
09.05.2025 09:58 Ответить
Зеленськой сьогодні празднує 9 травня, разом з дідами Путіним та Сі. Всі претензії до зеленого чма. Це його так званє "переміріє".
показать весь комментарий
09.05.2025 09:45 Ответить
Це зі старої методичку, чи нову скинули
показать весь комментарий
09.05.2025 09:50 Ответить
я сам пишу тези і методички. переміріє - є продукт спільний, з одного боку *****, з іншого <********** наш потужний артист. путін оголосив публічно, наш, як завжди, втяхаря, бо ссить
показать весь комментарий
09.05.2025 10:20 Ответить
Мабуть ху...ло наказало бояришнік завести. Тільки не зрозуміло їм мало дісталося, або як завжди перепили
показать весь комментарий
09.05.2025 09:46 Ответить
Покажіть це Зєлє..... хоча йому пох7й.... знову завів про "проста пірістать".... п4дло.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:58 Ответить
так путін вам пообіцяв зупинку діпстрайків а не всеосяжне.
відповідно, трамп нагнув чи зеленський нагнувся сам щоб виконати путінський указ - на фронті стріляємо москву не чіпаємо.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:50 Ответить
 
 