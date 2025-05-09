Несмотря на так называемое "перемирие", враг продолжает штурмы на южном направлении и бьет по гражданским объектам, - Силы обороны Юга

На Южном направлении, несмотря на объявленное "перемирие", российские войска продолжают штурмовые попытки, активно используя FPV-дроны и обстреливая позиции украинских защитников и гражданские объекты вблизи фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, в свою очередь, бойцы Сил обороны Юга в ответ на действия врага наносят потери противнику.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

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На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за минувшие сутки не фиксировалось.

По данным Сил обороны Юга, на Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора совершили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

За вчера зафиксировано 170 вражеских обстрелов с использованием почти 670 боеприпасов.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 464 удара дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 280 сбросов с БпЛА, использовав более 340 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

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Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.