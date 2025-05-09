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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Распоряжения стрелять только в ответ нет, - Силы обороны юга

сводка Генштаба ВСУ

Распоряжения открывать огонь только в ответ на российские обстрелы не было, несмотря на сообщения в медиа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать огонь только в ответ, никто не давал. Все действуют в соответствии с ситуацией и оперативной обстановкой. Такого распоряжения не было", - сказал он.

Напомним, накануне Общественное со ссылкой на военных сообщило, что отдельным подразделениям ВСУ дали приказ открывать огонь только в ответ

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боевые действия (4142) Силы обороны юга (324)


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Медіа дурять? - для чого?
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09.05.2025 13:10 Ответить
Ну звісно, після параду пабєдобєсія можна що завгодно заявляти.
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09.05.2025 13:22 Ответить
Ми знаємо....пам'ятаємо Золоте і ін.
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09.05.2025 13:37 Ответить
 
 