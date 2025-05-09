Распоряжения стрелять только в ответ нет, - Силы обороны юга

Распоряжения открывать огонь только в ответ на российские обстрелы не было, несмотря на сообщения в медиа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать огонь только в ответ, никто не давал. Все действуют в соответствии с ситуацией и оперативной обстановкой. Такого распоряжения не было", - сказал он.

Напомним, накануне Общественное со ссылкой на военных сообщило, что отдельным подразделениям ВСУ дали приказ открывать огонь только в ответ

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