Распоряжения стрелять только в ответ нет, - Силы обороны юга
Распоряжения открывать огонь только в ответ на российские обстрелы не было, несмотря на сообщения в медиа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать огонь только в ответ, никто не давал. Все действуют в соответствии с ситуацией и оперативной обстановкой. Такого распоряжения не было", - сказал он.
Напомним, накануне Общественное со ссылкой на военных сообщило, что отдельным подразделениям ВСУ дали приказ открывать огонь только в ответ
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Валентин Коваль #587289
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Ярослав Кийко
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