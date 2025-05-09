Несмотря на так называемое "перемирие", оккупанты продолжают штурмовые действия на Запорожском направлении, - Силы обороны юга

Российские захватчики продолжают штурмовые действия позиций Сил обороны Украины на Запорожском направлении, несмотря на объявленное диктатором РФ Владимиром Путиным так называемое "перемирие", которое якобы должно длиться с начала суток 8 мая до полуночи 11 мая. В частности, за прошедшие сутки, 8 мая, на этом направлении зафиксирована 31 атака.

Об этом в пятницу, 9 мая, в комментарии "Суспільному" рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Новопавловском направлении 28 штурмовых действий, это такое количество, постоянное, даже несколько больше. Не прекращают штурмовые действия, пытаясь прорваться в направлении административной границы Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Пытаются захватить определенные населенные пункты, такие как: Привольное, Новополье, Вольное поле", - рассказал спикер.

Также Волошин проинформировал, что на Ореховском направлении в течение четверга, 8 мая, оккупанты совершили три штурмовых действия.

"Однако это довольно массивные штурмы, когда армия РФ привлекала туда не только малые группы пехоты, но и мотоциклетный транспорт. Российские войска пытались прорваться в направлении Степного и в направлении Каменского", - сказал представитель Сил обороны.

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По его словам, из-за недостатка личного состава, россияне переводят в штурмовики офицеров и солдат из других подразделений, в частности артиллеристов, саперов и зенитчиков.

Также Волошин рассказал, что Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике.

"За несколько последних суток вследствие активной контрбатарейной борьбы Сил обороны, армия РФ ежедневно несет потери в артиллерийских системах вооружения. То есть до 20 систем в день. Они видят, что фактически погибают, пишут рапорты и отказываются выполнять приказы, служить в артиллерии и их переводят в командиров штурмовых подразделений. Ежедневно у них потери около 200 человек. Поэтому переводят в штурмовые подразделения", - рассказал спикер.

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