Ворог продовжує інтенсивні штурмові дії на Новопавлівському та Оріхівському напрямках, - Сили оборони Півдня
На Півдні російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Зокрема бої тривають біля Новосілки, Новополя і Вільного Поля на Новопавлівському напрямку, а також біля Степового і Новоданилівки на Оріхівському напрямку.
Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Бойові дії
Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Привільного і Зеленого Поля.
На Гуляйпільському напрямку противник завдав масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізації штурмових дій.
На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 2 ворожі атаки у районах Степового та Новоданилівки.
Минулої доби на Придніпровському напрямку противник противник здійснив 3 спроби просунутись уперед поблизу Антонівського залізничного мосту і намагався закріпитись в південній частині острівної зони Дніпра.
Ворожі обстріли за добу
За вчора зафіксовано 227 ворожих обстрілів з використанням майже тисячі боєприпасів.
Впродовж минулої доби окупанти завдали 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 337 скидів з БпЛА, використавши 415 боєприпасів.
Після недовгої перерви, противник відновив авіаційні удари. Зокрема на південному напрямку минулої доби він завдав 6 авіаударів штурмовою і армійською авіацією із застосуванням 74 некерованих авіаційних ракет. Ударів завдавав по Залізничному, Малинівці і Новодарівці на Запоріжжі і Миколаївці на Херсонщині.
Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зокрема з артилерії ворог обстрілював Марганець, Нікополь і Новокиївку, а дронами завдав ударів по Іллінці, Вищетарасівці і Біленькому.
Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало 4 людей, одна людина загинула. Є руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.
Втрати окупантів
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.
За минулу добу ворожі втрати становлять 113 окупантів.
Крім того, росіяни втратили:
- 6 артилерійських систем;
- 1 ЗРК "Бук М1";
- 2 радіотехнічні комплекси РПМК-1;
- 20 одиниць автомобільної техніки;
- 3 БпЛА;
- 7 мотоциклів;
- 4 квадроцикли;
- 2 човни;
- 3 станції РЕБ;
- 1 генератор;
- 10 антен БпЛА;
- 5 антен зв’язку;
- 2 антени Старлінк;
- 2 місця зберігання БП;
- 1 склад ПММ.
Також зруйновано:
- 43 укриття;
- 3 СП.
