Ворог продовжує інтенсивні штурмові дії на Новопавлівському та Оріхівському напрямках, - Сили оборони Півдня

На Півдні російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Зокрема бої тривають біля Новосілки, Новополя і Вільного Поля на Новопавлівському напрямку, а також біля Степового і Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії

Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Привільного і Зеленого Поля.



На Гуляйпільському напрямку противник завдав масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізації штурмових дій.



На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 2 ворожі атаки у районах Степового та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник противник здійснив 3 спроби просунутись уперед поблизу Антонівського залізничного мосту і намагався закріпитись в південній частині острівної зони Дніпра.





Ворожі обстріли за добу

За вчора зафіксовано 227 ворожих обстрілів з використанням майже тисячі боєприпасів.



Впродовж минулої доби окупанти завдали 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 337 скидів з БпЛА, використавши 415 боєприпасів.



Після недовгої перерви, противник відновив авіаційні удари. Зокрема на південному напрямку минулої доби він завдав 6 авіаударів штурмовою і армійською авіацією із застосуванням 74 некерованих авіаційних ракет. Ударів завдавав по Залізничному, Малинівці і Новодарівці на Запоріжжі і Миколаївці на Херсонщині.



Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зокрема з артилерії ворог обстрілював Марганець, Нікополь і Новокиївку, а дронами завдав ударів по Іллінці, Вищетарасівці і Біленькому.

Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало 4 людей, одна людина загинула. Є руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Втрати окупантів

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворожі втрати становлять 113 окупантів.

Крім того, росіяни втратили:

6 артилерійських систем;

1 ЗРК "Бук М1";

2 радіотехнічні комплекси РПМК-1;

20 одиниць автомобільної техніки;

3 БпЛА;

7 мотоциклів;

4 квадроцикли;

2 човни;

3 станції РЕБ;

1 генератор;

10 антен БпЛА;

5 антен зв’язку;

2 антени Старлінк;

2 місця зберігання БП;

1 склад ПММ.

Також зруйновано: