Ворог намагався прорвати оборону у районі Костянтинополя, Одрадного та Веселого на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби на східному напрямку Сили оборони відбивали атаки ворога на Харківському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську. Успіхів не мав.

На Лиманському напрямку окупаційна армія проводила наступальні дії біля населених пунктів Греківка, Новий Мир, Зелена Долина та Липове. Атаки ворога відбито.

На Сіверському напрямку противник вів наступ у районах Григорівки, Білогорівки, Верхньокамʼянського та зазнав втрат, відійшов.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Романівки, Малинівки, Гнатівки та Нової Полтавки, в Часовому Яру та Торецьку. Всі ворожі атаки відбито.

На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Новоолександрівки, Муравки, Новомиколаївки, Богданівки, Даченського, Новоторецького, Котлиного, Новосергіївки, Котлярівки, Троїцького та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного та Веселого. Ворожі атаки успішно відбито. Неподалік Багатиря відбито атаку та знищено чотири мотоцикли з особовим складом. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати ворога за добу

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 09.05.2025 становлять:

особового складу – 878;

танків – 2;

бойових бронемашин – 1;

гармат і мінометів – 39;

засоби ППО – 1;

засоби РЕБ – 7;

автомобільної техніки – 74;

спеціальної техніки – 33;

пунктів управління БпЛА – 12;

укриттів – 148;

складів боєприпасів – 5;

складів ПММ – 8.

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