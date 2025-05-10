Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя, Отрадного и Веселого на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"
За прошедшие сутки на восточном направлении Силы обороны отражали атаки врага на Харьковском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
За минувшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске. Успехов не имел.
На Лиманском направлении оккупационная армия проводила наступательные действия возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Зеленая Долина и Липовое. Атаки врага отбиты.
На Сиверском направлении противник вел наступление в районах Григорьевки, Белогоровки, Верхнекаменского, понес потери и отошел.
На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Романовки, Малиновки, Гнатовки и Новой Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты.
На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Новоукраинки, Зоряного, Удачного, Новоалександровки, Муравки, Новониколаевки, Богдановки, Даченского, Новоторецкого, Котлино, Новосергиевки, Котляровки, Троицкого и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного и Веселого. Вражеские атаки успешно отбиты. Неподалеку от Багатыря отбита атака и уничтожено четыре мотоцикла с личным составом. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Потери врага за сутки
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 09.05.2025 составляют:
- личного состава - 878;
- танков - 2;
- боевых бронемашин - 1;
- пушек и минометов - 39;
- средств ПВО - 1;
- средств РЭБ - 7;
- автомобильной техники - 74;
- специальной техники - 33;
- пунктов управления БПЛА - 12;
- укрытий - 148;
- складов боеприпасов - 5;
- складов ГСМ - 8.
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