Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя, Отрадного и Веселого на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки на восточном направлении Силы обороны отражали атаки врага на Харьковском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске. Успехов не имел.

На Лиманском направлении оккупационная армия проводила наступательные действия возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Зеленая Долина и Липовое. Атаки врага отбиты.

На Сиверском направлении противник вел наступление в районах Григорьевки, Белогоровки, Верхнекаменского, понес потери и отошел.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Романовки, Малиновки, Гнатовки и Новой Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты.

На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Новоукраинки, Зоряного, Удачного, Новоалександровки, Муравки, Новониколаевки, Богдановки, Даченского, Новоторецкого, Котлино, Новосергиевки, Котляровки, Троицкого и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного и Веселого. Вражеские атаки успешно отбиты. Неподалеку от Багатыря отбита атака и уничтожено четыре мотоцикла с личным составом. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага за сутки

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 09.05.2025 составляют:

личного состава - 878;

танков - 2;

боевых бронемашин - 1;

пушек и минометов - 39;

средств ПВО - 1;

средств РЭБ - 7;

автомобильной техники - 74;

специальной техники - 33;

пунктов управления БПЛА - 12;

укрытий - 148;

складов боеприпасов - 5;

складов ГСМ - 8.

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