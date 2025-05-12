На півдні українські військові завдають значних втрат ворогу в озброєнні та техніці: за добу знищено 66 одиниць ворожої військової техніки, серед яких - 2 танки, - Сили оборони

Минулої доби на півдні Сили оборони відбили 20 ворожих атак на Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.

За вчора зафіксовано близько 350 ворожих обстрілів з використанням понад 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти завдали майже 650 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили більш ніж 400 скидів з БпЛА, використавши близько 500 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали 10 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 15 керованих авіабомб (КАБ) та 101 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Втрати ворога на півдні за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

120 окупантів;

2 танки та 9 артилерійських систем;

29 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

3 системи ППО;

5 БпЛА та 3 станції РЕБ;

8 мотоциклів та багі;

4 човни;

4 генератори;

6 антен БпЛА, 5 антен зв’язку та 1 камера відеоспостереження;

2 місця зберігання БП та місце зберігання майна.

Також протягом доби зруйновано 70 укриттів та три спостережні пункти.

