Бійці Нацгвардії знищили ворожу гаубицю, що вела вогонь по наших позиціях та радіоелектронну станцію. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів Окремого загону "Крила ОМЕГИ" Національної гвардії України завдали чергового точного удару по техніці російських загарбників.
У результаті успішної операції було знищено ворожу гаубицю, що вела вогонь по українських позиціях, радіоелектронну станцію, яка глушила сигнали українських безпілотників, повідомляє Цензор.НЕТ.
