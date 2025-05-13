УКР
Бійці Нацгвардії знищили ворожу гаубицю, що вела вогонь по наших позиціях та радіоелектронну станцію. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів Окремого загону "Крила ОМЕГИ" Національної гвардії України завдали чергового точного удару по техніці російських загарбників.

У результаті успішної операції було знищено ворожу гаубицю, що вела вогонь по українських позиціях, радіоелектронну станцію, яка глушила сигнали українських безпілотників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 5 ОШБр уразили ворожу піхоту, гармати, мотоцикл, укріплення та засоби зв’язку противника. ВIДЕО

Дай, Боже, натхнення й сил нашим воїнам!
13.05.2025 16:33 Відповісти
ГУР показало, як використовує ракети С-200 для ударів по окупантах.

https://mezha.media/oboronka/gur-s-200-udari-po-okupantah-301894/
13.05.2025 16:41 Відповісти
 
 