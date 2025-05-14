3 685 3
Воины 5-й ОШБр уничтожили российскую пехоту на квадроцикле, укрепления, технику и средства связи оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую пехоту на квадроцикле, укрепления, технику и средства связи оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
Сашка Днепр
Владислав Сварчевський
Scander Bek
