Воины 5-й ОШБр уничтожили российскую пехоту на квадроцикле, укрепления, технику и средства связи оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую пехоту на квадроцикле, укрепления, технику и средства связи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Наши воины зафиксировали новую "дорогу смерти" на Покровском направлении: десятки тел россиян валяются среди поля. ВИДЕО

Велика їм подяка за службу!
14.05.2025 21:23 Ответить
П'ята? Як завжди, на "відмінно"!!! 5+)
14.05.2025 22:28 Ответить
палити чермет по 3 дирни на корч це досягнення?
14.05.2025 22:53 Ответить
 
 