В результате точного удара бойцов 5-й ОШБр у оккупантов горит бронетехника, а также уничтожены укрытия. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады точно уничтожили бронетехнику, укрепления и пехоту противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Также смотрите: Воины 5-й ОШБр нанесли удар по вражеской пехоте, орудиям, мотоциклу, укреплениям и средствам связи противника. ВИДЕО

армия РФ (20375) уничтожение (7739) 5 ОШБр (135)
