В результате точного удара бойцов 5-й ОШБр у оккупантов горит бронетехника, а также уничтожены укрытия. ВИДЕО
На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады точно уничтожили бронетехнику, укрепления и пехоту противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
