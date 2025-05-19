4 361 5
Сили оборони уразили БТР-МД "Ракушка" та броньований тягач БТС-4В противника у Часовому Ярі. ВIДЕО
Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем "Рарог" у Часовому Ярі знищили БТР-МД "Ракушка" та броньований тягач БТС-4В противника
Оборона Часового Яру триває вже не один місяць, штурмові дії не вщухають. Окупанти намагаються прорватися, але наші захисники стримують ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.
І тягач - теж "бородатий"... Розроблений на базі ще Т-44... Це "синок" танка Т-34 (його післявоєнна версія). Найпізніший варіант - на базі Т-55. На ньому служили ті люди, які зараз мають вже дорослих внуків... У мене сусід по дому - колишній механік-водій Т-55. Так вже правнуків побачив...