УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9868 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
4 361 5

Сили оборони уразили БТР-МД "Ракушка" та броньований тягач БТС-4В противника у Часовому Ярі. ВIДЕО

Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем "Рарог" у Часовому Ярі знищили БТР-МД "Ракушка" та броньований тягач БТС-4В противника

Оборона Часового Яру триває вже не один місяць, штурмові дії не вщухають. Окупанти намагаються прорватися, але наші захисники стримують ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 81 ОАМБр знищили танк, БМП, зв’язок і засоби комунікації, а також склади з боєкомплектом росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18526) знищення (8053) Донецька область (9406) Часів Яр (397) Бахмутський район (600)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарно горять орчї будки...
показати весь коментар
19.05.2025 19:05 Відповісти
Гарно... Але це не "бойові" одиниці, а "допоміжні"... "Ракушка" - просто "броньоване корито" для перевезення "задниць"...Вона прийшла на заміну БТР-Д. Так той був пропрацьований в десятку модифікацій - і зенітний( 4 модифікації), і протитанковий, і мінометний... А це корито може служить лише "командно-штабною машиною", "санітаркою", та для доставки піхоти на поле бою. Судячи з відсутності зовнішніх антен зв"язку та знаків "Червоного хреста" - це просто "броньована вантажівка на гусеницях".
І тягач - теж "бородатий"... Розроблений на базі ще Т-44... Це "синок" танка Т-34 (його післявоєнна версія). Найпізніший варіант - на базі Т-55. На ньому служили ті люди, які зараз мають вже дорослих внуків... У мене сусід по дому - колишній механік-водій Т-55. Так вже правнуків побачив...
показати весь коментар
20.05.2025 04:29 Відповісти
Сподіваюсь, що разом з молюсками!
показати весь коментар
19.05.2025 19:06 Відповісти
це чудово, а тим часом москалі знову просунулися...
показати весь коментар
19.05.2025 19:37 Відповісти
Та не просто уразили, а знищили! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
19.05.2025 21:50 Відповісти
 
 