Прикордонники знищили два склади з БК та пункт управління ворожими дронами на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" атакують ворога на Вовчанському напрямку. Дронарі та мінометники завдали серії точних ударів по опорних пунктах противника. Зокрема, "повітряні мисливці" РУБпАК "Фурія" знищили два склади з БК та пункт управління ворожими дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Дивіться: Сили оборони уразили БТР-МД "Ракушка" та броньований тягач БТС-4В противника у Часовому Ярі. ВIДЕО

