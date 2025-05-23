Бійці 414-ї ОБрУБАС дронами спалили два танки окупантів. ВIДЕО
Пілот підрозділу WORMBUSTERS 414-ї ОБрУБАС "Птахи Мадяра" успішно зупинили та спалили два танки ворога.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар24.05.2025 01:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
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Andrii Hluschenko
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