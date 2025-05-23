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Бійці 414-ї ОБрУБАС дронами спалили два танки окупантів. ВIДЕО

Пілот підрозділу WORMBUSTERS 414-ї ОБрУБАС "Птахи Мадяра" успішно зупинили та спалили два танки ворога.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

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танк (2079) дрони (4844) війна в Україні (4546)


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24.05.2025 01:44 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміть - ЩО НИМИ РУХАЄ? Жадоба грошей? Чи "заградотряди" підпирають? Невже це сильніше, ніж бажання жить?
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24.05.2025 08:04 Відповісти
Русня эту гамнотехнику опять наклепает. Надо уничтожать их живую силу. Не 1000 в день а 4 тысячи. Вот тогда будет смысл.
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25.05.2025 00:55 Відповісти
 
 