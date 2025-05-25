Дрони ГУР розтрощили військовий потяг окупантів на ТОТ у Запорізькій області. ВIДЕО

Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Опубліковано також видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області - 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним.

"Прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму порушене", - йдеться у повідомленні.

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Збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває.