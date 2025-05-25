Дрони ГУР розтрощили військовий потяг окупантів на ТОТ у Запорізькій області. ВIДЕО
Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Опубліковано також видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області - 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним.
"Прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.
Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму порушене", - йдеться у повідомленні.
Збройна боротьба, спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів, триває.
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Кто душой и сердцем молод,
Получает серп и молот.
Спочатку вивчи мову,а потім будеш втирати свої наративи.
А ще перечитай себе,щоб уявити,що собою являєш для всіх інших.Це добре,що ти себе описав.
І нік на якій мові?
Ось,тобі і КасаБ...
Ну бежи вже, бежи до дому, на Парашу, на сечу "клінське" ти мабуть вже заробив. Коли зберешся знов визирнути з круглого отвору у підлозі своєй Параші шоб плюнуту гівном у захистників України то ретельнійше підготуйся та біль гівна набирай у пащю.
Дійсно...чого? Всі хто був кремлівським курсантом- всі під ковпаком кгб/фсб!!!
25.05.2025 11:43
Хто такі "кремлівські курсанти" ?
Коли це станеться, тоді і напишете що я була неправа.
А поки позатикайте роти.
Повний дебільний набір.
Кондуктор, нажми на тормоза
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза…
київ, другу ніч завалюють балістикою та дронами.
так бахає, що в холодильнику щось дзеленчить.
а у нас переможні реляції з приводу якогось поїзда?
всі поїзди повинні знищуватися!
узли маріуполя бердянська мелітополя, не хоче гру побомбити?
про ростов та таганрог взагалі мовчу.
..на окупованих українських землях взагалі не має бути вільного руху кацапської залізниці.. мости-шляхопроводи.. нехай постійно їх відновлюють-ремонтують.. якби подібна подія-атака сталася на мосту, то було би значно ефективніше, з більшими наслідками для кацапокупанта..
https://genius.com/14521700/Aquarium-train-on-fire/ Этот поезд в огне
И нам не на что больше жать
Этот поезд в огне
И нам некуда больше бежать
У нас що катанка закінчилась? труби вже не виробляємо?
У одного рудого олігарха комбінатів вистачить, щоб залити усю лінію фронту залізними фортифікаціями, на 50км ширини...
ти, хоч віддупляєш, що запитав?
у кого піднімуться очі, навіть подумати в голос про хазяїна україни ахметова?
Можливості перемогти русню у нас є, а ось командирів немає.
спочатку якісь цистерни, а потім чомусь звичайні вже вагони....
Але подія-доказ одному,що колії і вагони,як логістику ворога,можна і треба бити.
Да не, это к сожалению, уровень партизанских отрядов. Где ракетные удары, где раскиданные вагоны, где разбитое вообще по всей длине полотно...
"Железнодорожное снабжение нарушено", но завтра уже снова заработает.
Грустно это все.