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Сили оборони знищили новітній російський реактивний БпЛА із ЗРК, розробленого ГУР. ВIДЕО

Воїни Сил оборони знищили російський дрон із розробленого фахівцями ГУР за підтримки іноземних партнерів мобільного ЗРК, оснащеного ракетами Р-73.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.

Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі ― ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-м", знищено: він впав у Чорне море", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти використовують "Шахеди" з новими 90-кг бойовими частинами, - ГУР

Автор: 

ППО (3262) дрони (4856) ГУР (535)


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ух ти
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30.05.2025 15:40 Відповісти
Разведчики уничтожили новейший российский реактивный БПЛА из ЗРК, разработанного ГУР. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3555251
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Хтось розуміє що коється? Це шапіто рівня 95 кварталу. У ГУР виявляється є ППО, да ще своєї розробки. Який сюр буде далі? У танкистів свої винищувачі своєї розробки, у зв'язців свій підводний човен, у льотчиків своя піхотв... На кого ця брехня розрахована?
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30.05.2025 16:16 Відповісти
Ну треба ж свідкам боневтікості відосіки показувати, 1000000000 дерев, мільйон дронів і шашлики.
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30.05.2025 16:20 Відповісти
Алкаш,ти якийсь не уважний..Далекобійні дрони- є,морські дрони з ракетним озброєнням- є,а раптом для тебе -це сюр..
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30.05.2025 16:32 Відповісти
Що тут для розумної людини не зрозуміло?
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30.05.2025 16:39 Відповісти
Свідомим українцям все зрозуміло. Русскій алкаш розумна людина?...
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30.05.2025 17:30 Відповісти
ця розробка випадково не Gravehawk називається?
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30.05.2025 16:57 Відповісти
 
 