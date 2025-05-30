Сили оборони знищили новітній російський реактивний БпЛА із ЗРК, розробленого ГУР. ВIДЕО
Воїни Сил оборони знищили російський дрон із розробленого фахівцями ГУР за підтримки іноземних партнерів мобільного ЗРК, оснащеного ракетами Р-73.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.
Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі ― ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-м", знищено: він впав у Чорне море", - йдеться в повідомленні.
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Хтось розуміє що коється? Це шапіто рівня 95 кварталу. У ГУР виявляється є ППО, да ще своєї розробки. Який сюр буде далі? У танкистів свої винищувачі своєї розробки, у зв'язців свій підводний човен, у льотчиків своя піхотв... На кого ця брехня розрахована?