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Враг запустил 7 ракет и 472 дрона. Уничтожено 3 ракеты и 382 БПЛА, - Воздушные силы

ракеты,шахиды

В ночь на 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 479-ю средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время ночной атаки было применено:

- 472 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл;
- 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 13.30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника: 210 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 210 - сбиты огневыми средствами поражения, 172 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.

Автор: 

ракеты (3601) Воздушные силы (2399) Шахед (1141)


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А ось уже і 500 шахедів. Були інфи що касапи вже вийшли на виробництво 500штук щодено.
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01.06.2025 14:40 Ответить
Горіть у пеклі , кляті орки !!
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01.06.2025 14:40 Ответить
то може не перемовини з цими пацюками вести, а починати нищити їх електростанції і тоді не буде на болоті ні заводів, ні залізниці, ні нафтогонів, ні водоканалів і т.д., і тоді будуть інші перемовини і результати, а то поки тампон з європою соплі розмазують ці тварюки нас дотиснуть, а воно нам треба ???!!!
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01.06.2025 14:43 Ответить
Чувак, ты видел электростанцию когда то? Дрон с боевой частью 20-30 кг выбьет ей несколько окон. Мопед с боевой частью под 100 кг повредит крышу или проломит стену. Кацапы когда били нам электростанции то отправляли ракеты с боевой частью под пол-тонны чуть ли не десятками. И то уничтожили не все и не сразу. Если бы была такая возможность - думаешь не били бы? Судя по сегодняшней бавовне на аэродромах - у нас что в СБУ что в ГУР не дураки сидят, вот совсем ни разу не дураки.
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01.06.2025 14:59 Ответить
Якщо ми не можемо робити по 500 шахедів на день а ми можемо робити 200 БПЛА на день то потрібно ними атакувати аеропорти моцкви і знищити всю авіацію яка на Сосії існує. Не може бути під час війни цивільної авіації. Все що літає і їздить це військові об'єкти. Зробити над Сосією безпольотну зону хоча б на декулька місяців і рашисти вовком завиють і вже їм не буде в радість ні їхній наступ ні захоплення якогось розбитого села. Згадайте який шухер Зеленський навів серад кацапів і кацапських прихвостнів коли натякнув щобудемо бомбити моцкву. Те ж саме потрібно зробити з авіацією попередивши перед цим іноземні авіакомпанії що над Сосією оголошена безпольотна зона і все що літає чи повзає буде розцінюватись як військова ціль
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01.06.2025 14:59 Ответить
Да, это более вероятно я считаю. Тем более что на самом деле там крупных аэроузлов не так и много, и действительно важных там два Москва и Сан-Ленинград. То что где то будет летать между Тикси и Якутском Ан-24 - ну пусть временно полетает, особой погоды он не делает. А вот невозможность попасть из метрополии в какое то зауральское *****-Кукуево - это серьезно. Там поездом ехать несколько дней, а если Дальний Восток то и неделю.
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01.06.2025 15:03 Ответить
 
 