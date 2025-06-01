Враг запустил 7 ракет и 472 дрона. Уничтожено 3 ракеты и 382 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 479-ю средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время ночной атаки было применено:

- 472 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов;

- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл;

- 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 13.30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника: 210 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 210 - сбиты огневыми средствами поражения, 172 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.