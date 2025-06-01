Враг массированно атаковал Житомирскую область ракетами и дронами: повреждено около 10 объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 июня 2025 года, ночью Житомирщина подверглась одной из самых масштабных атак россиян с использованием ударных дронов и ракет.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря действиям Сил противовоздушной обороны жертв и пострадавших нет. Повреждено около 10 объектов (частные жилые дома и хозяйственные помещения, гражданское предприятие).

Ведутся работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

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По данным ГСЧС, сегодня утром в Житомирском районе в результате вражеского обстрела возник пожар на одном из предприятий.

Горело 80 кв.м кровли здания. Пожар удалось ликвидировать уже через полчаса на указанной площади.

Пиротехники ГСЧС провели обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.





