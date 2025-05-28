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Новости Прощание с погибшими детьми семьи Мартынюков
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С 17-летним Романом, 12-летней Тамарой и 8-летним Станиславом Мартынюками, погибшими в результате удара РФ, простились в Житомирской области.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 28 мая, в Коростышеве Житомирской области похоронили трех детей, погибших ночью 25 мая в результате массированной атаки России. Община попрощалась с 17-летним Романом, 12-летней Тамарой и 8-летним Станиславом Мартынюками. Все трое были из одной семьи.

Об этом сообщает "Суспільне.Житомир", информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелое событие для каждого жителя нашей громады. Эта трагедия произошла с многодетной семьей, которая растила пятерых детей. Прекрасная семья по отзывам соседей и других жителей громады. Двое старших детей живут отдельно, поэтому их в доме не было во время удара. Были родители и трое младших детей. Детки погибли. Родители живы, мама в тяжелом состоянии - ее вчера успешно прооперировали, мы надеемся на ее выздоровление. Папа детей, к счастью, получил не такие серьезные повреждения, он сегодня присутствует на похоронах. Но психологическое состояние обоих родителей все мы понимаем, какое", - рассказал исполняющий обязанности Коростышевского городского головы Юрий Денисовец.

прощание с детьми

Погибшие Тамара и Станислав Мартынюки были учениками Коростышевской детской музыкальной школы.

прощание с детьми

"Об этих детях могу сказать только самое лучшее - воспитанные, искренние, способные. О Тамаре, которой было всего 12 лет, я почему-то всегда думала, что она взрослее. Она прошла весь курс обучения в музыкальной школе и ежегодно заканчивала на "отлично". В этом году у нее был выпускной, был экзамен по сольфеджио и она была лучшей в классе из учениц. Я всегда говорила ее учительнице по специальности, как сильно мне нравится Тамара", - рассказала преподавательница музыкальной школы Людмила Мороз.

прощание с детьми

прощание с детьми

прощание с детьми

Напомним, что 25 мая 2025 года, в результате жестокой ночной атаки врага на Житомирщине погибли трое детей: одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

Смотрите также: В лицее Коростышева рассказали об убитых Россией детях: 11-классник Роман, 6-классница Тамара и 3-классник Станислав Мартынюки больше не сядут за парты. ФОТО

Автор: 

дети (6554) обстрел (27672) жертвы (2091) Житомирская область (1408) Житомирский район (18) Коростышев (1)


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Топ комментарии
+10
Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,варвари за що убили дітей ? такого побажаю що б путін і його злочинна кліка хоронили своїх дітей.
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28.05.2025 16:45
+8
Бажаю всім кацапам , які причетні до цієї
страшної війни і особливо путлєра ,
хоронити своїх дітей 😡
Так , це мій гріх таке бажати , але я переживу 😡
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28.05.2025 16:48
+8
Царство Небесне Янголятам!! Нехай навіки-вічні будуть прокляті усі кацапи до 100 -го покоління і їхні прислужники, якого б роду-племені вони не були!!
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28.05.2025 16:59
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Такі подробиці мені не відомі. Якщо той кого вибрали в 2014 був при Януковичі міністром, меценатом цієї партії то напевно все знав. А може і не знав
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28.05.2025 17:09 Ответить
🧐🤕Вам не повезло, Дієго! Полки дієгів підтримують!
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28.05.2025 17:16 Ответить
не ту методічку прочитала і помилилась
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28.05.2025 17:20 Ответить
та нє. методічка у того хто програв у 2019, на Щастя. Дурні, ті хто за нього голосували, ги-ги-ги. Та Довбні
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28.05.2025 19:21 Ответить
Якого ти хєра в цій новині гигикаєш, курво! Виродок моральний! Шоб ти ржало на похороні своїх дітей!
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28.05.2025 21:40 Ответить
Так один пообіцяв у 2019 році, що за рік закінчить війну, закінчив? І не закінчить бо це залежить не від президентів України, на нас напав сильний і ганебний ворог. Як на мене, то потрібно було з 2019 року продовжувати вкладати мільярди в оборону і не розміновувати виходи з Криму, нарощувати ракетні програми і розробляти системи ППО, то і повномасшабного нараду не було.
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28.05.2025 17:47 Ответить
нє. в 2014. Єдина обіцянка, на яку повелась вся країна. А в 2019 "обіцялкіну" показали дулю. А цб дулю заковтнули 16% (перший тур). ото і смокчіть.
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28.05.2025 19:26 Ответить
Мати у важкому стані в реанімації. Чи витримає мати цю звістку...? Дай боже аби витримала.
Земля пухом діткам.
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28.05.2025 16:38 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Продовжуемо зберігати комфорт россійських нацистів.
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28.05.2025 16:42 Ответить
яка ж ти Гніда
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28.05.2025 16:54 Ответить
Удар у відповідь по "мирним" лишньохромосомим це не наша тактика, але от від усієї душі хочеться, після розпаду пі.дороашки, від фільтрувати усіх хто пускав ракети, щахеди, пілотів літаків, розробників ракет, і всіх недолюдей що якимось чином були причетні до терору Українців і поселити їх разом з сім'ями в якомусь одному місті разом з їхніми близькими, і віддалено крити їх з усієї зброї яку вони використовували проти Українців!
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28.05.2025 17:26 Ответить
Чому ми повинні дбати про вилупків літунів, розробників ракет, артиллеристів та пропагандончиків?
Невже вважаєте, що з них виростуть гуманісти?
Не для того 24/7 ллється пропаганда з усіх гаджетів, в учбових закладах мозгоклюї працюють ...там вже сформовано секту людожерів
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28.05.2025 17:39 Ответить
Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,варвари за що убили дітей ? такого побажаю що б путін і його злочинна кліка хоронили своїх дітей.
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28.05.2025 16:45 Ответить
Бажаю всім кацапам , які причетні до цієї
страшної війни і особливо путлєра ,
хоронити своїх дітей 😡
Так , це мій гріх таке бажати , але я переживу 😡
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28.05.2025 16:48 Ответить
Бажати смерті ворогу, який прийшов до твої хати, щоб вбити тебе і твою сім`ю, то не гріх.
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28.05.2025 17:01 Ответить
Дякую 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.05.2025 17:10 Ответить
То не моє, то мені священник під час сповіді пояснив.
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28.05.2025 17:12 Ответить
Царство Небесне Янголятам!! Нехай навіки-вічні будуть прокляті усі кацапи до 100 -го покоління і їхні прислужники, якого б роду-племені вони не були!!
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28.05.2025 16:59 Ответить
Wieczne odpoczywanie racz im dac Panie, a swiatlosc wiekuista niech im swieci, niech odpoczywaja w pokoju wiecznym. Amen.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. 🙏
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28.05.2025 18:17 Ответить
 
 