С 17-летним Романом, 12-летней Тамарой и 8-летним Станиславом Мартынюками, погибшими в результате удара РФ, простились в Житомирской области.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 28 мая, в Коростышеве Житомирской области похоронили трех детей, погибших ночью 25 мая в результате массированной атаки России. Община попрощалась с 17-летним Романом, 12-летней Тамарой и 8-летним Станиславом Мартынюками. Все трое были из одной семьи.

Об этом сообщает "Суспільне.Житомир", информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелое событие для каждого жителя нашей громады. Эта трагедия произошла с многодетной семьей, которая растила пятерых детей. Прекрасная семья по отзывам соседей и других жителей громады. Двое старших детей живут отдельно, поэтому их в доме не было во время удара. Были родители и трое младших детей. Детки погибли. Родители живы, мама в тяжелом состоянии - ее вчера успешно прооперировали, мы надеемся на ее выздоровление. Папа детей, к счастью, получил не такие серьезные повреждения, он сегодня присутствует на похоронах. Но психологическое состояние обоих родителей все мы понимаем, какое", - рассказал исполняющий обязанности Коростышевского городского головы Юрий Денисовец.

Погибшие Тамара и Станислав Мартынюки были учениками Коростышевской детской музыкальной школы.

"Об этих детях могу сказать только самое лучшее - воспитанные, искренние, способные. О Тамаре, которой было всего 12 лет, я почему-то всегда думала, что она взрослее. Она прошла весь курс обучения в музыкальной школе и ежегодно заканчивала на "отлично". В этом году у нее был выпускной, был экзамен по сольфеджио и она была лучшей в классе из учениц. Я всегда говорила ее учительнице по специальности, как сильно мне нравится Тамара", - рассказала преподавательница музыкальной школы Людмила Мороз.

Напомним, что 25 мая 2025 года, в результате жестокой ночной атаки врага на Житомирщине погибли трое детей: одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

Смотрите также: В лицее Коростышева рассказали об убитых Россией детях: 11-классник Роман, 6-классница Тамара и 3-классник Станислав Мартынюки больше не сядут за парты. ФОТО