В лицее Коростышева рассказали об убитых Россией детях: 11-классник Роман, 6-классница Тамара и 3-классник Станислав Мартынюки больше не сядут за парты. ФОТО

Сегодня, 25 мая 2025 года, вследствие жестокой ночной атаки врага на Житомирщине погибли трое детей: одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на лицей №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета, где учились дети.

"Дети больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям... У Ромы через считанные дни должен был быть выпускной - день, которого он ждал с надеждой и мечтами. А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства...Но все это оборвала война. Нам больно. Всей школьной семье. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби.

Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Житомирскую область: погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж









Все желающие могут присоединиться к сбору средств на помощь этой семье, чтобы поддержать их в это чрезвычайно трудное время, перечислив деньги на карту.

Ссылка на банк

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Номер карты банка

4441 1111 2430 2153*.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.