В лицее Коростышева рассказали об убитых Россией детях: 11-классник Роман, 6-классница Тамара и 3-классник Станислав Мартынюки больше не сядут за парты. ФОТО
Сегодня, 25 мая 2025 года, вследствие жестокой ночной атаки врага на Житомирщине погибли трое детей: одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.
Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на лицей №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета, где учились дети.
"Дети больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям... У Ромы через считанные дни должен был быть выпускной - день, которого он ждал с надеждой и мечтами. А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства...Но все это оборвала война. Нам больно. Всей школьной семье. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби.
Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда", - говорится в заметке.
Все желающие могут присоединиться к сбору средств на помощь этой семье, чтобы поддержать их в это чрезвычайно трудное время, перечислив деньги на карту.
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/8iNfB8UCZz
Номер карты банка
4441 1111 2430 2153*.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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А його БОЛОНКА з фарбованим рудим начосом над лисиною також промовчить?
сьогодні бракує на нашому озброєнні , бо саме
Зеленський заборонив виготовляти ракети всіх видів ,
для нашої оборони !
Зеленський , іди геть , так як ти дохазяйнувався до ручки
і наша краіна , при твоій владі може зникнути , не дай Боже
такому статися !!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев