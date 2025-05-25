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В лицее Коростышева рассказали об убитых Россией детях: 11-классник Роман, 6-классница Тамара и 3-классник Станислав Мартынюки больше не сядут за парты. ФОТО

погибшие дети

Сегодня, 25 мая 2025 года, вследствие жестокой ночной атаки врага на Житомирщине погибли трое детей: одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на лицей №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета, где учились дети.

"Дети больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям... У Ромы через считанные дни должен был быть выпускной - день, которого он ждал с надеждой и мечтами. А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства...Но все это оборвала война. Нам больно. Всей школьной семье. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби.

Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Житомирскую область: погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

погибшие дети
погибшие дети
погибшие дети
погибшие дети

Все желающие могут присоединиться к сбору средств на помощь этой семье, чтобы поддержать их в это чрезвычайно трудное время, перечислив деньги на карту.

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💳Номер карты банка

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

дети (6553) обстрел (27652) жертвы (2090) Житомирская область (1406) Житомирский район (16) Коростышев (1)


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Топ комментарии
+34
Трамп з другом Володьєю можуть поздоровити одне одного...
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25.05.2025 14:38
+30
путін ! будь ти проклятий !
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25.05.2025 14:46
+26
Кацапські виродки, будьте прокляті навічно і нехай найжахливіші трагедії прийдуть у ваш дім !!!!!!!!
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25.05.2025 14:56
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Трамп з другом Володьєю можуть поздоровити одне одного...
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25.05.2025 14:38 Ответить
Та вже і наш нехай приєднується,скільки можно шифруватись,типу він не з куйлом.
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25.05.2025 15:01 Ответить
Трамп з двома Володями можуть поздоровити одне одного...так точнее
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25.05.2025 19:38 Ответить
путін ! будь ти проклятий !
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25.05.2025 14:46 Ответить
там их 140000000...хоча дякуючи ВСУ вже меньше.
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25.05.2025 14:48 Ответить
Болотний півтораметровий маньяк приносить далі криваві жертви свому господарю із пекла.
А його БОЛОНКА з фарбованим рудим начосом над лисиною також промовчить?
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25.05.2025 14:46 Ответить
русские,это народ-пид@рас.
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25.05.2025 14:46 Ответить
Цинічні кончені мразоти
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25.05.2025 14:47 Ответить
Співчуття родині загиблих дітей!!! Коли трапляється горе яке несе московитська нечисть, немає слів щоб висловити жаль про загибель дітей!!! Тепер тільки Бог опікується дітками!!!
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25.05.2025 14:51 Ответить
Кацапські виродки, будьте прокляті навічно і нехай найжахливіші трагедії прийдуть у ваш дім !!!!!!!!
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25.05.2025 14:56 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2025 15:06 Ответить
Співчуття рідним та батькам загиблих...сподіваюсь, жодна моральна потвора не зловтішатиметься з їхньої смерті, називаючи їх "дітьми ухилянтів".
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25.05.2025 15:01 Ответить
Кончена мордва...
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25.05.2025 15:04 Ответить
зебанда і рашисти вбивають людей в Україні!
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25.05.2025 15:05 Ответить
на рахунок зебанди іди *****
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25.05.2025 18:16 Ответить
Усі таки фото треба пересилати Трампу з відповідними написами (в пристойних межах)
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25.05.2025 15:08 Ответить
Для чого? Сільним міра сєга пофіг, повірте.
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25.05.2025 15:30 Ответить
Трампу нє, а в Вашингтон пост потрібно, але там рестораторка дипломатом, їй ніколи - меню пише і прейскурант складає.
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26.05.2025 00:34 Ответить
А Зелебобер знову викладе черговий "потужний" відосик і на цьому все й закінчиться.
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25.05.2025 15:09 Ответить
Цікаво- а що по-Вашому, він може?
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25.05.2025 15:40 Ответить
У нього зараз АБСОЛЮТНА влада. Тож він може все, на що здатна Україна. А при Порошенко Україна виробляла купу зброї, у тому числі і далекобійної.
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25.05.2025 15:49 Ответить
І влада була обмежена повноваженнями та законами, а зелені на закони плюють
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25.05.2025 16:02 Ответить
При Порошенку вже виготовляли ракети ,яких
сьогодні бракує на нашому озброєнні , бо саме
Зеленський заборонив виготовляти ракети всіх видів ,
для нашої оборони !
Зеленський , іди геть , так як ти дохазяйнувався до ручки
і наша краіна , при твоій владі може зникнути , не дай Боже
такому статися !!
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25.05.2025 16:05 Ответить
За що загинули діти ? тільки смерті бажаю рашиським варварам і особливо кривавому терористу путіну і всій його рідні ця погань немає права на існування.
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25.05.2025 15:11 Ответить
ага ..і Оманська Гнида з розмінованим Чонгаром, мир в очах пуйла, травневі шашлики, "перестать стрелять", "какая разніца", закопана ракетна програма ... ..........
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25.05.2025 15:31 Ответить
Сподіваюсь буде хоч якась відповідь.
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25.05.2025 15:59 Ответить
Треба поправити : не війна обірвала життя дітей , як і багатьох інших , а конкретні смердючі свинособаки .
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25.05.2025 16:02 Ответить
ЗАЙВОХРОМОСОМНІ МРАЗІ
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25.05.2025 16:15 Ответить
Діти одної родини...
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25.05.2025 16:20 Ответить
може вже прийшов час перестати гратися з кацапією у війну "за правилами" та почати лупити по їх електростанціях, то зупиниться на болоті все, і заводи, і поїздаті поїзда, і аеродроми, водоканали, і буде їм не до війни та будуть жерти соснові шишки та запивати своєю нафтою.
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25.05.2025 16:31 Ответить
Таке враження, що існують домовленості, щоб не стріляти по росії взагалі. А якщо стрельнули, то якийсь другорядний обєкт. Чому немає ударів по кримському мосту , по залізниці, ТЕЦах, греблях та інших критичних важливих обєктах?
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25.05.2025 17:28 Ответить
кров цих дітей також і на трампі
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25.05.2025 18:30 Ответить
бульте прокляті всі від хкуйла і останнім кац...пом
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25.05.2025 20:00 Ответить
кацапские ******** будьте прокляты по последнего колена,горите вечно в аду!!!
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25.05.2025 21:16 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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25.05.2025 21:17 Ответить
Кожен день на росіі повинні закриватися аеропорти…, я не розумію, чому це досі не відбувається, для цього не потрібно дороговартісних дронів…, звичайні паперові літаки, звичайні незнайомі обʼєкти , які несуть росіянам потенційну загрозу… й все, серед них можна запускати й бойові дрони, щоб відчували небезпеку…
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25.05.2025 21:40 Ответить
 
 