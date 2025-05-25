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Новини
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У ліцеї Коростишева розповіли про вбитих Росією дітей: 11-класник Роман, 6-класниця Тамара та 3-класник Станіслав Мартинюки більше не сядуть за парти. ФОТО

загиблі діти

Сьогодні, 25 травня 2025 року, внаслідок жорстокої нічної атаки ворога на Житомирщині загинули троє дітей: одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради, де навчалися діти. 

" Діти більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям…У Роми через лічені дні мав бути випускний - день, якого він чекав із надією та мріями. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства…Але все це обірвала війна. Нам болить. Усій шкільній родині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі.

Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Житомирщину: загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

загиблі діти
загиблі діти
загиблі діти
загиблі діти

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

діти (5127) обстріл (28973) жертви (1810) Житомирська область (1278) Житомирський район (18) Коростишів (1)


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Топ коментарі
+34
Трамп з другом Володьєю можуть поздоровити одне одного...
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25.05.2025 14:38
+30
путін ! будь ти проклятий !
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25.05.2025 14:46
+26
Кацапські виродки, будьте прокляті навічно і нехай найжахливіші трагедії прийдуть у ваш дім !!!!!!!!
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25.05.2025 14:56
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Трамп з другом Володьєю можуть поздоровити одне одного...
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25.05.2025 14:38 Відповісти
Та вже і наш нехай приєднується,скільки можно шифруватись,типу він не з куйлом.
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25.05.2025 15:01 Відповісти
Трамп з двома Володями можуть поздоровити одне одного...так точнее
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25.05.2025 19:38 Відповісти
путін ! будь ти проклятий !
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25.05.2025 14:46 Відповісти
там их 140000000...хоча дякуючи ВСУ вже меньше.
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25.05.2025 14:48 Відповісти
Болотний півтораметровий маньяк приносить далі криваві жертви свому господарю із пекла.
А його БОЛОНКА з фарбованим рудим начосом над лисиною також промовчить?
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25.05.2025 14:46 Відповісти
русские,это народ-пид@рас.
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25.05.2025 14:46 Відповісти
Цинічні кончені мразоти
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25.05.2025 14:47 Відповісти
Співчуття родині загиблих дітей!!! Коли трапляється горе яке несе московитська нечисть, немає слів щоб висловити жаль про загибель дітей!!! Тепер тільки Бог опікується дітками!!!
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25.05.2025 14:51 Відповісти
Кацапські виродки, будьте прокляті навічно і нехай найжахливіші трагедії прийдуть у ваш дім !!!!!!!!
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25.05.2025 14:56 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2025 15:06 Відповісти
Співчуття рідним та батькам загиблих...сподіваюсь, жодна моральна потвора не зловтішатиметься з їхньої смерті, називаючи їх "дітьми ухилянтів".
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25.05.2025 15:01 Відповісти
Кончена мордва...
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25.05.2025 15:04 Відповісти
зебанда і рашисти вбивають людей в Україні!
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25.05.2025 15:05 Відповісти
на рахунок зебанди іди *****
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25.05.2025 18:16 Відповісти
Усі таки фото треба пересилати Трампу з відповідними написами (в пристойних межах)
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25.05.2025 15:08 Відповісти
Для чого? Сільним міра сєга пофіг, повірте.
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25.05.2025 15:30 Відповісти
Трампу нє, а в Вашингтон пост потрібно, але там рестораторка дипломатом, їй ніколи - меню пише і прейскурант складає.
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26.05.2025 00:34 Відповісти
А Зелебобер знову викладе черговий "потужний" відосик і на цьому все й закінчиться.
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25.05.2025 15:09 Відповісти
Цікаво- а що по-Вашому, він може?
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25.05.2025 15:40 Відповісти
У нього зараз АБСОЛЮТНА влада. Тож він може все, на що здатна Україна. А при Порошенко Україна виробляла купу зброї, у тому числі і далекобійної.
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25.05.2025 15:49 Відповісти
І влада була обмежена повноваженнями та законами, а зелені на закони плюють
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25.05.2025 16:02 Відповісти
При Порошенку вже виготовляли ракети ,яких
сьогодні бракує на нашому озброєнні , бо саме
Зеленський заборонив виготовляти ракети всіх видів ,
для нашої оборони !
Зеленський , іди геть , так як ти дохазяйнувався до ручки
і наша краіна , при твоій владі може зникнути , не дай Боже
такому статися !!
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25.05.2025 16:05 Відповісти
За що загинули діти ? тільки смерті бажаю рашиським варварам і особливо кривавому терористу путіну і всій його рідні ця погань немає права на існування.
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25.05.2025 15:11 Відповісти
ага ..і Оманська Гнида з розмінованим Чонгаром, мир в очах пуйла, травневі шашлики, "перестать стрелять", "какая разніца", закопана ракетна програма ... ..........
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25.05.2025 15:31 Відповісти
Сподіваюсь буде хоч якась відповідь.
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25.05.2025 15:59 Відповісти
Треба поправити : не війна обірвала життя дітей , як і багатьох інших , а конкретні смердючі свинособаки .
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25.05.2025 16:02 Відповісти
ЗАЙВОХРОМОСОМНІ МРАЗІ
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25.05.2025 16:15 Відповісти
Діти одної родини...
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25.05.2025 16:20 Відповісти
може вже прийшов час перестати гратися з кацапією у війну "за правилами" та почати лупити по їх електростанціях, то зупиниться на болоті все, і заводи, і поїздаті поїзда, і аеродроми, водоканали, і буде їм не до війни та будуть жерти соснові шишки та запивати своєю нафтою.
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25.05.2025 16:31 Відповісти
Таке враження, що існують домовленості, щоб не стріляти по росії взагалі. А якщо стрельнули, то якийсь другорядний обєкт. Чому немає ударів по кримському мосту , по залізниці, ТЕЦах, греблях та інших критичних важливих обєктах?
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25.05.2025 17:28 Відповісти
кров цих дітей також і на трампі
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25.05.2025 18:30 Відповісти
бульте прокляті всі від хкуйла і останнім кац...пом
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25.05.2025 20:00 Відповісти
кацапские ******** будьте прокляты по последнего колена,горите вечно в аду!!!
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25.05.2025 21:16 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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25.05.2025 21:17 Відповісти
Кожен день на росіі повинні закриватися аеропорти…, я не розумію, чому це досі не відбувається, для цього не потрібно дороговартісних дронів…, звичайні паперові літаки, звичайні незнайомі обʼєкти , які несуть росіянам потенційну загрозу… й все, серед них можна запускати й бойові дрони, щоб відчували небезпеку…
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25.05.2025 21:40 Відповісти
 
 