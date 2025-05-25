У ліцеї Коростишева розповіли про вбитих Росією дітей: 11-класник Роман, 6-класниця Тамара та 3-класник Станіслав Мартинюки більше не сядуть за парти. ФОТО
Сьогодні, 25 травня 2025 року, внаслідок жорстокої нічної атаки ворога на Житомирщині загинули троє дітей: одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради, де навчалися діти.
" Діти більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям…У Роми через лічені дні мав бути випускний - день, якого він чекав із надією та мріями. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства…Але все це обірвала війна. Нам болить. Усій шкільній родині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі.
Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди", - йдеться у дописі.
Усі охочі можуть долучитися до збору коштів на допомогу цій родині, щоб підтримати їх у цей надзвичайно важкий час, перерахувавши гроші на карту
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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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А його БОЛОНКА з фарбованим рудим начосом над лисиною також промовчить?
сьогодні бракує на нашому озброєнні , бо саме
Зеленський заборонив виготовляти ракети всіх видів ,
для нашої оборони !
Зеленський , іди геть , так як ти дохазяйнувався до ручки
і наша краіна , при твоій владі може зникнути , не дай Боже
такому статися !!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев