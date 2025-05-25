У ліцеї Коростишева розповіли про вбитих Росією дітей: 11-класник Роман, 6-класниця Тамара та 3-класник Станіслав Мартинюки більше не сядуть за парти. ФОТО

Сьогодні, 25 травня 2025 року, внаслідок жорстокої нічної атаки ворога на Житомирщині загинули троє дітей: одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради, де навчалися діти.

" Діти більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям…У Роми через лічені дні мав бути випускний - день, якого він чекав із надією та мріями. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства…Але все це обірвала війна. Нам болить. Усій шкільній родині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі.

Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Житомирщину: загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж









Усі охочі можуть долучитися до збору коштів на допомогу цій родині, щоб підтримати їх у цей надзвичайно важкий час, перерахувавши гроші на карту

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.