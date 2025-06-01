Ворог масовано атакував Житомирщину ракетами та дронами: пошкоджено близько 10 об’єктів. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 червня 2025 року, вночі Житомирщина зазнала однієї з наймасштабніших атак росіян з використанням ударних дронів та ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки діям Сил протиповітряної оборони жертв та постраждалих немає. Пошкоджено близько 10 об'єктів (приватні житлові будинки та господарчі приміщення, цивільне підприємство).

Ведуться роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

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За даними ДСНС, сьогодні вранці у Житомирському районі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств.

Горіло 80 кв.м покрівлі будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати вже за пів години на зазначеній площі.

Піротехніки ДСНС провели обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.





