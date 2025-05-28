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Новини Фото Прощання із загиблими дітьми родини Мартинюків
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Із 17-річним Романом, 12-річною Тамарою та 8-річним Станіславом Мартинюками, які загинули внаслідок удару РФ, попрощалися на Житомирщині. ФОТОрепортаж

У середу, 28 травня, в Коростишеві на Житомирщині поховали трьох дітей, які загинули вночі 25 травня внаслідок масованої атаки Росії. Громада попрощалася з 17-річним Романом, 12-річною Тамарою та 8-річним Станіславом Мартинюками. Всі троє були з однієї родини.

Про це повідомляє "Суспільне.Житомир", інформує Цензор.НЕТ.

"Тяжка подія для кожного жителя нашої громади. Ця трагедія сталася з багатодітною родиною, яка ростила п'ятьох дітей. Прекрасна родина за відгуками сусідів та інших жителів громади. Двоє старших дітей живуть окремо, тому їх у будинку не було під час удару. Були батьки та троє молодших дітей. Дітки загинули. Батьки живі, мама у важкому стані - її вчора успішно прооперували, ми сподіваємося на її одужання. Тато дітей, на щастя, отримав не такі серйозні ушкодження, він сьогодні присутній на похованні. Але психологічний стан обох батьків всі ми розуміємо, який", - розповів виконувач обов'язків Коростишівського міського голови Юрій Денисовець.

прощання з дітьми

Загиблі Тамара та Станіслав Мартинюки були учнями Коростишівської дитячої музичної школи.

прощання з дітьми

"Про цих дітей можу сказати лиш найкраще - виховані, щирі, здібні. Про Тамару, якій було лише 12 років, я чомусь завжди думала, що вона доросліша. Вона пройшла весь курс навчання у музичній школі і щороку закінчувала на "відмінно". В цьому році в неї був випускний, був екзамен по солфеджіо і вона була кращою в класі із учениць. Я завжди казала її вчительці по фаху, як сильно мені подобається Тамара", - розповіла викладачка музичної школи Людмила Мороз.

прощання з дітьми

прощання з дітьми

прощання з дітьми

Нагадаємо, що 25 травня 2025 року, внаслідок жорстокої нічної атаки ворога на Житомирщині загинули троє дітей: одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

Дивіться також: У ліцеї Коростишева розповіли про вбитих Росією дітей: 11-класник Роман, 6-класниця Тамара та 3-класник Станіслав Мартинюки більше не сядуть за парти. ФОТО

Автор: 

діти (5128) обстріл (28993) жертви (1810) Житомирська область (1279) Житомирський район (19) Коростишів (1)


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Топ коментарі
+10
Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,варвари за що убили дітей ? такого побажаю що б путін і його злочинна кліка хоронили своїх дітей.
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28.05.2025 16:45
+8
Бажаю всім кацапам , які причетні до цієї
страшної війни і особливо путлєра ,
хоронити своїх дітей 😡
Так , це мій гріх таке бажати , але я переживу 😡
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28.05.2025 16:48
+8
Царство Небесне Янголятам!! Нехай навіки-вічні будуть прокляті усі кацапи до 100 -го покоління і їхні прислужники, якого б роду-племені вони не були!!
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28.05.2025 16:59
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Такі подробиці мені не відомі. Якщо той кого вибрали в 2014 був при Януковичі міністром, меценатом цієї партії то напевно все знав. А може і не знав
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28.05.2025 17:09 Відповісти
🧐🤕Вам не повезло, Дієго! Полки дієгів підтримують!
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28.05.2025 17:16 Відповісти
не ту методічку прочитала і помилилась
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28.05.2025 17:20 Відповісти
та нє. методічка у того хто програв у 2019, на Щастя. Дурні, ті хто за нього голосували, ги-ги-ги. Та Довбні
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28.05.2025 19:21 Відповісти
Якого ти хєра в цій новині гигикаєш, курво! Виродок моральний! Шоб ти ржало на похороні своїх дітей!
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28.05.2025 21:40 Відповісти
Так один пообіцяв у 2019 році, що за рік закінчить війну, закінчив? І не закінчить бо це залежить не від президентів України, на нас напав сильний і ганебний ворог. Як на мене, то потрібно було з 2019 року продовжувати вкладати мільярди в оборону і не розміновувати виходи з Криму, нарощувати ракетні програми і розробляти системи ППО, то і повномасшабного нараду не було.
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28.05.2025 17:47 Відповісти
нє. в 2014. Єдина обіцянка, на яку повелась вся країна. А в 2019 "обіцялкіну" показали дулю. А цб дулю заковтнули 16% (перший тур). ото і смокчіть.
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28.05.2025 19:26 Відповісти
Мати у важкому стані в реанімації. Чи витримає мати цю звістку...? Дай боже аби витримала.
Земля пухом діткам.
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28.05.2025 16:38 Відповісти
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Продовжуемо зберігати комфорт россійських нацистів.
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28.05.2025 16:42 Відповісти
яка ж ти Гніда
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28.05.2025 16:54 Відповісти
Удар у відповідь по "мирним" лишньохромосомим це не наша тактика, але от від усієї душі хочеться, після розпаду пі.дороашки, від фільтрувати усіх хто пускав ракети, щахеди, пілотів літаків, розробників ракет, і всіх недолюдей що якимось чином були причетні до терору Українців і поселити їх разом з сім'ями в якомусь одному місті разом з їхніми близькими, і віддалено крити їх з усієї зброї яку вони використовували проти Українців!
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28.05.2025 17:26 Відповісти
Чому ми повинні дбати про вилупків літунів, розробників ракет, артиллеристів та пропагандончиків?
Невже вважаєте, що з них виростуть гуманісти?
Не для того 24/7 ллється пропаганда з усіх гаджетів, в учбових закладах мозгоклюї працюють ...там вже сформовано секту людожерів
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28.05.2025 17:39 Відповісти
Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,варвари за що убили дітей ? такого побажаю що б путін і його злочинна кліка хоронили своїх дітей.
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28.05.2025 16:45 Відповісти
Бажаю всім кацапам , які причетні до цієї
страшної війни і особливо путлєра ,
хоронити своїх дітей 😡
Так , це мій гріх таке бажати , але я переживу 😡
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28.05.2025 16:48 Відповісти
Бажати смерті ворогу, який прийшов до твої хати, щоб вбити тебе і твою сім`ю, то не гріх.
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28.05.2025 17:01 Відповісти
Дякую 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.05.2025 17:10 Відповісти
То не моє, то мені священник під час сповіді пояснив.
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28.05.2025 17:12 Відповісти
Царство Небесне Янголятам!! Нехай навіки-вічні будуть прокляті усі кацапи до 100 -го покоління і їхні прислужники, якого б роду-племені вони не були!!
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28.05.2025 16:59 Відповісти
Wieczne odpoczywanie racz im dac Panie, a swiatlosc wiekuista niech im swieci, niech odpoczywaja w pokoju wiecznym. Amen.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. 🙏
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28.05.2025 18:17 Відповісти
 
 