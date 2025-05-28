Із 17-річним Романом, 12-річною Тамарою та 8-річним Станіславом Мартинюками, які загинули внаслідок удару РФ, попрощалися на Житомирщині. ФОТОрепортаж

У середу, 28 травня, в Коростишеві на Житомирщині поховали трьох дітей, які загинули вночі 25 травня внаслідок масованої атаки Росії. Громада попрощалася з 17-річним Романом, 12-річною Тамарою та 8-річним Станіславом Мартинюками. Всі троє були з однієї родини.

Про це повідомляє "Суспільне.Житомир", інформує Цензор.НЕТ.

"Тяжка подія для кожного жителя нашої громади. Ця трагедія сталася з багатодітною родиною, яка ростила п'ятьох дітей. Прекрасна родина за відгуками сусідів та інших жителів громади. Двоє старших дітей живуть окремо, тому їх у будинку не було під час удару. Були батьки та троє молодших дітей. Дітки загинули. Батьки живі, мама у важкому стані - її вчора успішно прооперували, ми сподіваємося на її одужання. Тато дітей, на щастя, отримав не такі серйозні ушкодження, він сьогодні присутній на похованні. Але психологічний стан обох батьків всі ми розуміємо, який", - розповів виконувач обов'язків Коростишівського міського голови Юрій Денисовець.

Загиблі Тамара та Станіслав Мартинюки були учнями Коростишівської дитячої музичної школи.

"Про цих дітей можу сказати лиш найкраще - виховані, щирі, здібні. Про Тамару, якій було лише 12 років, я чомусь завжди думала, що вона доросліша. Вона пройшла весь курс навчання у музичній школі і щороку закінчувала на "відмінно". В цьому році в неї був випускний, був екзамен по солфеджіо і вона була кращою в класі із учениць. Я завжди казала її вчительці по фаху, як сильно мені подобається Тамара", - розповіла викладачка музичної школи Людмила Мороз.

Нагадаємо, що 25 травня 2025 року, внаслідок жорстокої нічної атаки ворога на Житомирщині загинули троє дітей: одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

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