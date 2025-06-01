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Новини Результат роботи ППО
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Ворог запустив 7 ракет та 472 дрони. Знищено 3 ракети та 382 БпЛА, - Повітряні сили

ракети,шахеди

У ніч на 1 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 479-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки було застосовано:

- 472 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;
- 4 крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Житомирщину ракетами та дронами: пошкоджено близько 10 об’єктів. ФОТОрепортаж

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 210 - збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Автор: 

ракети (4058) Повітряні сили (2739) Шахед (1141)


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А ось уже і 500 шахедів. Були інфи що касапи вже вийшли на виробництво 500штук щодено.
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01.06.2025 14:40 Відповісти
Горіть у пеклі , кляті орки !!
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01.06.2025 14:40 Відповісти
то може не перемовини з цими пацюками вести, а починати нищити їх електростанції і тоді не буде на болоті ні заводів, ні залізниці, ні нафтогонів, ні водоканалів і т.д., і тоді будуть інші перемовини і результати, а то поки тампон з європою соплі розмазують ці тварюки нас дотиснуть, а воно нам треба ???!!!
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01.06.2025 14:43 Відповісти
Чувак, ты видел электростанцию когда то? Дрон с боевой частью 20-30 кг выбьет ей несколько окон. Мопед с боевой частью под 100 кг повредит крышу или проломит стену. Кацапы когда били нам электростанции то отправляли ракеты с боевой частью под пол-тонны чуть ли не десятками. И то уничтожили не все и не сразу. Если бы была такая возможность - думаешь не били бы? Судя по сегодняшней бавовне на аэродромах - у нас что в СБУ что в ГУР не дураки сидят, вот совсем ни разу не дураки.
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01.06.2025 14:59 Відповісти
Якщо ми не можемо робити по 500 шахедів на день а ми можемо робити 200 БПЛА на день то потрібно ними атакувати аеропорти моцкви і знищити всю авіацію яка на Сосії існує. Не може бути під час війни цивільної авіації. Все що літає і їздить це військові об'єкти. Зробити над Сосією безпольотну зону хоча б на декулька місяців і рашисти вовком завиють і вже їм не буде в радість ні їхній наступ ні захоплення якогось розбитого села. Згадайте який шухер Зеленський навів серад кацапів і кацапських прихвостнів коли натякнув щобудемо бомбити моцкву. Те ж саме потрібно зробити з авіацією попередивши перед цим іноземні авіакомпанії що над Сосією оголошена безпольотна зона і все що літає чи повзає буде розцінюватись як військова ціль
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01.06.2025 14:59 Відповісти
Да, это более вероятно я считаю. Тем более что на самом деле там крупных аэроузлов не так и много, и действительно важных там два Москва и Сан-Ленинград. То что где то будет летать между Тикси и Якутском Ан-24 - ну пусть временно полетает, особой погоды он не делает. А вот невозможность попасть из метрополии в какое то зауральское *****-Кукуево - это серьезно. Там поездом ехать несколько дней, а если Дальний Восток то и неделю.
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01.06.2025 15:03 Відповісти
 
 