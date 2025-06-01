Ворог запустив 7 ракет та 472 дрони. Знищено 3 ракети та 382 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 1 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 479-ма засобами повітряного нападу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
За даними Повітряних сил, під час нічної атаки було застосовано:
- 472 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;
- 4 крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 210 - збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Де є наслідки?
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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