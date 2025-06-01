Ворог запустив 7 ракет та 472 дрони. Знищено 3 ракети та 382 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 1 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 479-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки було застосовано:

- 472 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;

- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;

- 4 крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 210 - збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.