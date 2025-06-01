Сили ППО знищили понад 4 тисячі повітряних цілей ворога в травні, - Повітряні Сили. ВIДЕО
Протягом травня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4051 повітряних цілей.
Про це пише Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Знищено, зокрема:
- 46 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1892 ударних БпЛА типу Shahed;
- 731 розвідувальних БпЛА;
- 1354 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж травня здійснено понад 769 літаковильотів, зокрема:
- близько 442 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 228 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У травні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 365 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.
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