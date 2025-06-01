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Новини Відео Результат роботи ППО
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Сили ППО знищили понад 4 тисячі повітряних цілей ворога в травні, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Протягом травня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4051 повітряних цілей.

Про це пише Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Знищено, зокрема:

  • 46 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1892 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 731 розвідувальних БпЛА;
  • 1354 БпЛА інших типів.

Читайте: Ворог запустив 7 ракет та 472 дрони. Знищено 3 ракети та 382 БпЛА, - Повітряні сили

Авіацією Повітряних Сил впродовж травня здійснено понад 769 літаковильотів, зокрема:

  • близько 442 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 228 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У травні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 365 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Сили оборони знищили новітній російський реактивний БпЛА із ЗРК, розробленого ГУР. ВIДЕО

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ППО (3265) Повітряні сили (2739) війна в Україні (4620)


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Слава Нашим Воїнам! Вот тільки ******** кацапам не доходить скільки можна було би побудовати лікарень, доріг і дитсадків. Так нє вони вдерлися в чужу країну і жують соплі што дєнєг нєт. Кінчені потвори.
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01.06.2025 19:18 Відповісти
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01.06.2025 19:36 Відповісти
 
 