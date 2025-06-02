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Новини Результат роботи ППО
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РФ запустила 4 ракети та 80 дронів, знешкоджено 52 БпЛА, - Повітряні сили

ппо знищує шахеди

У ніч на 2 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 84-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час повітряного нападу було застосовано:

- 80 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;
- 1 крилату ракету Іскандер-К із Брянської обл. - рф.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Автор: 

ракети (4064) Повітряні сили (2742) Шахед (1150)


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Дмитрий Анатольевич совершил точечную аннигиляцию 0,7 "Финляндии" в стекле.
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02.06.2025 08:50 Відповісти
А мне кажется ісключітьєльно брагу вже глуше
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02.06.2025 08:55 Відповісти
Ого , дмитрий алкогольєвич не на жарт розлютився ,
мабуть , горілка попалась не якісна !
Вибл@док є вибл@док
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02.06.2025 09:03 Відповісти
Я так зрозумів, що балістику ми вже не збиваєм?
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02.06.2025 08:51 Відповісти
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02.06.2025 08:54 Відповісти
Доречі, от результат української павутинки. Умовно, не 20 ракет, а 4. Не 300 дронів за одну ніч в нашу сторону, а 80.
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02.06.2025 09:56 Відповісти
 
 