РФ запустила 4 ракети та 80 дронів, знешкоджено 52 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 2 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 84-ма засобами повітряного нападу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
За даними Повітряних сил, під час повітряного нападу було застосовано:
- 80 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;
- 1 крилату ракету Іскандер-К із Брянської обл. - рф.
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Де є наслідки?
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.
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