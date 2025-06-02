РФ запустила 4 ракети та 80 дронів, знешкоджено 52 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 2 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 84-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час повітряного нападу було застосовано:

- 80 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;

- 1 крилату ракету Іскандер-К із Брянської обл. - рф.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.