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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 3 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Полтавська, Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: РФ запустила 4 ракети та 80 дронів, знешкоджено 52 БпЛА, - Повітряні сили

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Повітряні сили (2744) Шахед (1152) війна в Україні (4670)


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03.06.2025 23:08 Відповісти
та бухенький мабуть. Юра в армію - мишив пляс))
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03.06.2025 23:10 Відповісти
все нормально.здесь модеры проросийские
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03.06.2025 23:41 Відповісти
Яке навчання... Такі й випускники...
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03.06.2025 23:14 Відповісти
Ну прі фельдмаршалі Зеленськом все можливо. Какая разніца!
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03.06.2025 23:15 Відповісти
"Ну прі"
Це якою мовою ? Палишся. Не забудь зранку про шибки відзвітувати, печеньки треба відпрацьовувати.
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03.06.2025 23:44 Відповісти
Гражданская вайна?
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03.06.2025 23:15 Відповісти
 
 