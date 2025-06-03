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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 3 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Полтавська, Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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Це якою мовою ? Палишся. Не забудь зранку про шибки відзвітувати, печеньки треба відпрацьовувати.