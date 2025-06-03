Войска РФ пытались ударить дроном по Харькову: есть попадания на выезде из города
Днем 3 июня 2025 года войска РФ пытались ударить дроном по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно - прилет вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова, на границе города и области. На данную минуту информация о пострадавших не поступала", - отметил он.
Эту информацию подтвердил также председатель ОВА Олег Синегубов.
"На выезде из Харькова зафиксировано падение вражеского FPV-дрона", - отметил он.
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Alessandro Moretti
показать весь комментарий03.06.2025 14:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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