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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Войска РФ пытались ударить дроном по Харькову: есть попадания на выезде из города

Последствия попадания беспилотника Молния по Харькову 26 декабря 2024 года

Днем 3 июня 2025 года войска РФ пытались ударить дроном по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно - прилет вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова, на границе города и области. На данную минуту информация о пострадавших не поступала", - отметил он.

Эту информацию подтвердил также председатель ОВА Олег Синегубов.

"На выезде из Харькова зафиксировано падение вражеского FPV-дрона", - отметил он.

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обстрел (27760) Харьков (7559) дроны (4084) Харьковская область (1047) Харьковский район (327)


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03.06.2025 14:25 Ответить
 
 