Удар РФ по Сумам: 4 человека в тяжелом состоянии, среди них - двое детей. ФОТО

Более 20 человек пострадали из-за удара войск РФ по центру Сум, 4 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в фейсуке министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар по Сумам. Предварительно: 21 пострадавший, среди них 3 ребенка. Четверо в тяжелом состоянии, из них двое детей. Три человека погибли", - отметил он.

По словам Ляшко, 10 бригад экстренной помощи работали с первых минут. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. Завтра в Сумах объявлен день траура.