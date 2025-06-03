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Удар РФ по Сумам: 4 человека в тяжелом состоянии, среди них - двое детей. ФОТО
Более 20 человек пострадали из-за удара войск РФ по центру Сум, 4 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в фейсуке министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Удар по Сумам. Предварительно: 21 пострадавший, среди них 3 ребенка. Четверо в тяжелом состоянии, из них двое детей. Три человека погибли", - отметил он.
По словам Ляшко, 10 бригад экстренной помощи работали с первых минут. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. Завтра в Сумах объявлен день траура.
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https://censor.net/ua/news/3555819/udar-rf-po-sumah-3-chervnya-2025-roku-zelenskyyi-vidreaguvav
А що там Лідсі Грем і Трамп, а Макрон з Мерцом?
Я так розумію, що вони вже і співчуттів не озвучують, мабуть втомилися.
Для Трампа пуйло не просто свій, він його особистий демон, якого Доні любить до запаморочення.
Ці дві .... здатні знищити світ