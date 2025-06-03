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Новости Фото Удар по Сумам
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Удар РФ по Сумам: 4 человека в тяжелом состоянии, среди них - двое детей. ФОТО

Более 20 человек пострадали из-за удара войск РФ по центру Сум, 4 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в фейсуке министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар по Сумам. Предварительно: 21 пострадавший, среди них 3 ребенка. Четверо в тяжелом состоянии, из них двое детей. Три человека погибли", - отметил он.

По словам Ляшко, 10 бригад экстренной помощи работали с первых минут. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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помощь раненым в Сумах

Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. Завтра в Сумах объявлен день траура.

Автор: 

дети (6565) обстрел (27760) ранение (3394) Сумская область (3296) Сумы (1166) Ляшко Виктор (1364) Сумский район (247)


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Передбачувана кацапська мразь. "Отвєтка" за знищені військові літаки по дітях...
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03.06.2025 11:57 Ответить
Усі кацапи це кончені скоти.
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03.06.2025 12:05 Ответить
В Сумах чули до 5 вибухів. Тут розповідають лише про один приліт в центрі. Були і в інших районах міста. Кажуть люди РСЗВ. Але в новинах нічого про те, чим повбивали людей.
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03.06.2025 12:06 Ответить
РСЗВ.
https://censor.net/ua/news/3555819/udar-rf-po-sumah-3-chervnya-2025-roku-zelenskyyi-vidreaguvav
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03.06.2025 12:28 Ответить
Вбивці яким крові.завжди мало.
А що там Лідсі Грем і Трамп, а Макрон з Мерцом?
Я так розумію, що вони вже і співчуттів не озвучують, мабуть втомилися.
Для Трампа пуйло не просто свій, він його особистий демон, якого Доні любить до запаморочення.
Ці дві .... здатні знищити світ
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03.06.2025 12:08 Ответить
А колись за це ми лупили Вампіром по Белгороду. Відімо Зелька в переговори вирішив включіть Сумську область, яку потужно просирає.
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03.06.2025 12:36 Ответить
 
 