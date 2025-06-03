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Новости Удар по Сумам
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РФ ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали автомобили в центре Сум.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия атаки выясняют, работают спасатели.

И.о. мэра Артем Кобзарь обнародовал фото последствий.

"Сегодня произошел взрыв в центральной части города. К сожалению, погиб один человек, есть пострадавшие".

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве потерпевших уточняется", - отметил он.

В прокуратуре сообщили, что в результате вражеского обстрела известно о 2 погибших гражданских мужчинах, 7 человек ранены, в том числе 4 детей.

Удар был нанесен в 9:18. Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько – по окраине города.

По данным ОВА, предварительно, в городе было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до 3. 16 человек получили ранения.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом - без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Идет обследование территорий", - отметили там.

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Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумы (1166) Сумский район (247)


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Топ комментарии
+12
Аби насрати.. Уроди свинорилі..
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03.06.2025 09:45 Ответить
+10
з таким підходом як влада ігнорує окупацію Сумщини скоро це для Сум стане таким же звичним як і в Херсоні де щодня фпв ворога літають скидуючи ********** куди попало на цивільних
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03.06.2025 09:54 Ответить
+9
А як там Трамп, не стурбувався, не просить друга припинити обстріли мирняка?
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03.06.2025 09:49 Ответить
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Аби насрати.. Уроди свинорилі..
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03.06.2025 09:45 Ответить
террораша
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03.06.2025 09:47 Ответить
А як там Трамп, не стурбувався, не просить друга припинити обстріли мирняка?
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03.06.2025 09:49 Ответить
Він грає в гольф.
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03.06.2025 10:45 Ответить
Та він вже і в "лунку" не попадає, "ключка" зігнулася.
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03.06.2025 10:59 Ответить
17-30
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03.06.2025 11:30 Ответить
Трамп президент США. У України є свій президент і йому теж пох. Даже не стурбований.
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03.06.2025 11:03 Ответить
з таким підходом як влада ігнорує окупацію Сумщини скоро це для Сум стане таким же звичним як і в Херсоні де щодня фпв ворога літають скидуючи ********** куди попало на цивільних
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03.06.2025 09:54 Ответить
К Запорожью тоже подбираются.
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03.06.2025 09:58 Ответить
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03.06.2025 10:02 Ответить
Маю надію, що це останнє, що вони встигли побачити....
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03.06.2025 10:28 Ответить
Чи й не налякали. А "в абьєктівє" українського коптера були Ту-95 за 4000км від України.
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03.06.2025 10:52 Ответить
Ворог ціленаправлено знищує українців ,а недоумки поїхали в Стамбул слухати рашиські хотелки і ні слова про варварський геноцид про знищення мирного населення , головне трампу догодити.
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03.06.2025 10:09 Ответить
Спасайте місто від рашистів, стратеги блискавичних курських проривів. Ігнорувати знищення обласного центру не вдасця.
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03.06.2025 10:10 Ответить
буквально пару тижнів назад,до Сум було призначено бувшого даунецьколугандонського спеціаліста по здачам міст кацапам,мусорорило само збігло з міста де сиділо на посаді ось і думайте навіщо у цей час він тут цей кусеннь лаййна григоров??
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03.06.2025 11:02 Ответить
Кацапи "потужно"відповіли по мирному місту вбиваючи цивільних.Горіти їм в пеклі вічно канібалам.
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03.06.2025 10:30 Ответить
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03.06.2025 10:33 Ответить
Де відповідь, зеленосракі?
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03.06.2025 11:00 Ответить
Ні, це відповідь вєлікой свєрхдєржави за космічний пройоб їх спецслужб.
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03.06.2025 11:03 Ответить
колись,ще не спливла з пам""яті народної паутина
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03.06.2025 11:04 Ответить
І це вже РСЗО. Може якось обміняти на курвські теріторії? Га, *******? Чи поремого там то е повернення 6000 нашіх вояків у трунах?
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03.06.2025 11:08 Ответить
Тварюки!
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03.06.2025 11:09 Ответить
Зараз почнуть масово насипати по Сумах з РСЗВ, бо ж влада нічого не зробила, щоб запобігти вторгненню москалів до Сумської області. Кошти на будівництво фортицікацій як завжди розікрали, технічних засобів для стримування супротивника бракує. Повна срака.
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03.06.2025 11:21 Ответить
Не зробила? Зробить.
Посилить бусифікацію, наприклад.
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03.06.2025 11:32 Ответить
Ну це єдине, що ці дебіли можуть зробити. Погнати бусифікованих відбивати ракети лопатами від Кулеби і волати з піною у рота, що це народ у всьому винен.
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03.06.2025 11:35 Ответить
Що за прокляте Богом і людьми кровожерливе кацапське стадо!
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03.06.2025 11:23 Ответить
 
 