РФ ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали автомобили в центре Сум.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля. Тип оружия устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия атаки выясняют, работают спасатели.

И.о. мэра Артем Кобзарь обнародовал фото последствий.

"Сегодня произошел взрыв в центральной части города. К сожалению, погиб один человек, есть пострадавшие".

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве потерпевших уточняется", - отметил он.

В прокуратуре сообщили, что в результате вражеского обстрела известно о 2 погибших гражданских мужчинах, 7 человек ранены, в том числе 4 детей.

Удар был нанесен в 9:18. Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько – по окраине города.

По данным ОВА, предварительно, в городе было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до 3. 16 человек получили ранения.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом - без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Идет обследование территорий", - отметили там.

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