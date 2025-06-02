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Рашисты ударили по Сумам. Ранены две женщины. ФОТО
Российские оккупанты нанесли удар по Сумах около 10:15.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксировано попадание в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.
"В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.
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