Рашисты ударили по Сумам. Ранены две женщины. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по Сумах около 10:15.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксировано попадание в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

"В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

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