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Новости Удар по Сумам
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Рашисты ударили по Сумам. Ранены две женщины. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по Сумах около 10:15.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксировано попадание в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

"В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью и утром враг атаковал Сумы, повреждены предприятие, транспорт и жилые дома. ФОТОрепортаж

РФ нанесла удар по Сумам 2 июня 2025 года

Автор: 

обстрел (27742) Сумская область (3288) Сумы (1165) Сумский район (244)


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Стефанчуки+зеленський+шмигаль, мабуть, глибоко зхвильовані!!?? Чи не дуже, бо заклопотані…
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02.06.2025 12:02 Ответить
Ну чому, якісь «рашисти» когось «вдарили»...
Хто такі, що таке....
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02.06.2025 12:07 Ответить
 
 