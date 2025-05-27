Ночью и утром враг атаковал Сумы, повреждены предприятие, транспорт и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики с ночи 27 мая дважды атаковали Сумы. Били БпЛА и КАБами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.
Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт.
Ориентировочно в 4:30 в результате вражеского авиаудара в другой части Сум повреждены по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома, а также автомобили.
Предварительно, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один не може стримувати чотирьох, кулемет безсилий проти КАБа...
Лисенко - вже не міський голова Сум !