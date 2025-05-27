Ночью и утром враг атаковал Сумы, повреждены предприятие, транспорт и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики с ночи 27 мая дважды атаковали Сумы. Били БпЛА и КАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.

Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт.

Ориентировочно в 4:30 в результате вражеского авиаудара в другой части Сум повреждены по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома, а также автомобили.

Предварительно, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

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