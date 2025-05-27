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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы Удар по Сумам
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Ночью и утром враг атаковал Сумы, повреждены предприятие, транспорт и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики с ночи 27 мая дважды атаковали Сумы. Били БпЛА и КАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.

Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт.

Ориентировочно в 4:30 в результате вражеского авиаудара в другой части Сум повреждены по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома, а также автомобили.

Предварительно, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили кассетным боеприпасом по Сумщине: погибла женщина, есть раненые. ФОТО (обновлено)

Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы
Враг атаковал Сумы

Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3258) Сумы (1164) Сумский район (237)


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******** 4 села а ми продовжуемо стукати головою у Теткино? кацапи поступово просуваются на півдні що наше командування думае робити?
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27.05.2025 08:22 Ответить
Думає де набрати стільки людей і зброї, як у кацапів !?
Один не може стримувати чотирьох, кулемет безсилий проти КАБа...
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27.05.2025 08:37 Ответить
А чого при цьому всьому робити на тих двох вулицях в Тьоткіно?
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27.05.2025 10:04 Ответить
Переносити війну на Кацапщину , безперечно , потрібно і вже давно ! Але робити це треба розумно - з чітким планом і прорахуванням наслідків .
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27.05.2025 13:20 Ответить
Я не знаю, как может сообщать Лысенко подробную информацию с фотографиями. По нему уголовное производство за получение взятки и он быстро мобилизовался. Судя по разговорам в городе , он где-то в районе Ивано-Франковского котла служит. А не в Сумском районе, где сейчас идут ожесточенные бои. Вот и вся короткая история про носителя информации
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27.05.2025 10:11 Ответить
про це https://t.me/golova_lysenko/4465?single повідомив міський голова Олександр Лисенко. Джерело: https://censor.net/ua/p3554518
Лисенко - вже не міський голова Сум !
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27.05.2025 13:18 Ответить
 
 