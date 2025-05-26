Рашисты ударили кассетным боеприпасом по Сумской области: погибла женщина, есть раненые. ФОТО (обновлено)

Российские оккупационные войска ударили по селу Николаевской сельской громады Сумщины кассетным боеприпасом.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки погибла 67-летняя женщина - она работала на огороде возле своего дома, когда россияне ударили по ее домовладению.

Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На месте прилета возник пожар - работают спасатели.

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Впоследствии в ОВА сообщили, что 74-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии. Ее сейчас оперируют.

Кроме того, вследствие обстрела был ранен 45-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести.

"Россияне ударили по жилому сектору Николаевской громады сегодня, около 14:00, применив кассетные боеприпасы. Удар пришелся по жилому сектору. Это очередное преступление России против мирных жителей", - говорится в сообщении.