Рашисти вдарили касетним боєприпасом по Сумщині: загинула жінка, є поранена. ФОТО

Російські окупаційні війська вдарили по селу Миколаївської сільської громади Сумщини касетним боєприпасом.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка – вона працювала на городі біля свого дому, коли росіяни вдарили по її домоволодінню.

Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

На місці прильоту виникла пожежа - працюють рятувальники.

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