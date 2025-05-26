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Рашисти вдарили касетним боєприпасом по Сумщині: загинула жінка, є поранена. ФОТО
Російські окупаційні війська вдарили по селу Миколаївської сільської громади Сумщини касетним боєприпасом.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка – вона працювала на городі біля свого дому, коли росіяни вдарили по її домоволодінню.
Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
На місці прильоту виникла пожежа - працюють рятувальники.
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Nika Vesela
показати весь коментар26.05.2025 16:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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