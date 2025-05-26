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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Рашисти вдарили касетним боєприпасом по Сумщині: загинула жінка, є поранена. ФОТО

Російські окупаційні війська вдарили по селу Миколаївської сільської громади Сумщини касетним боєприпасом.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка – вона працювала на городі біля свого дому, коли росіяни вдарили по її домоволодінню.
Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

На місці прильоту виникла пожежа - працюють рятувальники.

Читайте: Окупанти вдарили КАБами по Великій Писарівці на Сумщині: одна людина загинула й одну поранено

РФ вдарила касетним боєприпасом по Сумщині 26 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (28948) Сумська область (3803) касетні боєприпаси (124)


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путін почув Трампа.
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26.05.2025 16:06 Відповісти
 
 