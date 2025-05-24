Окупанти вдарили КАБами по Великій Писарівці на Сумщині: одна людина загинула й одну поранено

Сьогодні, 24 травня, російські війська завдали авіаудару по Великій Писарівці в Сумській області, внаслідок чого є загибла та поранений.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни вчергове вдарили керованими авіабомбами по селищу Велика Писарівка в Охтирському районі. Внаслідок цього обстрілу загинула 51-річна жінка. Щирі співчуття її родині та близьким", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поранень зазнав 43-річний місцевий мешканець. Йому надається необхідна медична допомога.



Крім того, унаслідок удару КАБів пошкоджені житлові будинки.

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"Це черговий воєнний злочин росії проти мирного населення Сумщини", - наголосили в ОВА.