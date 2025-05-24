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Новини Евакуація з Сумщини
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Ще понад 630 дітей проживає у громадах Сумщини, де оголошена евакуація, - ОВА

Евакуація на Сумщині

У громадах Сумської області, в яких оголошено обов'язкову евакуацію, проживає 633 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА, про це йшлося на засіданні обласного штабу з евакуації населення.

"У громадах, які визначені сьогодні для евакуації, а це 202 населені пункти, проживає 633 дитини", - йдеться в повідомленні.

Перший заступник начальника Сумської ОВА Тарас Савченко наголосив, що всі діти мають бути евакуйовані з небезпечних територій.

Також зазначається, що жителям населених пунктів Білопільської та Ворожбянської громад, у яких оголошена обов’язкова евакуація, для збереження свого здоров'я та життя необхідно евакуюватися.

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"Ми бачимо, що в цих громадах суттєво збільшилась кількість обстрілів. Ворог б’є КАБами, FPV-дронами по будинках мирних жителів. Лише за минулу добу було поранено жителя Білопільської громади. Тому ми просимо людей евакуюватися в безпечні місця, щоб убезпечити себе та рідних", – наголосив Савченко.

За даними керівника Білопільської громади Юрія Зарка та Ворожбянської громади Андрія Дружченка, у м. Білопілля та м. Ворожба залишаються близько 1500 та 800 жителів відповідно.

Також читайте: Ще 59 людей евакуювали з двох громад Сумщини

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діти (5123) Сумська область (3803) евакуація (2333)


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На вивезуть бо не розумію що такими темпами нас через 40 років буде 5 млн а через 60 десь близько 0
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24.05.2025 17:54 Відповісти
Не вивезуть, бо знають що нікому не потрібні
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24.05.2025 18:20 Відповісти
А тут кому ми потрібні? Що, краще в кінці кінців загинути від чергового прильоту, в нас тут деякі переселенці з Краснопілля сиділи біля своєї картоплі і банок з огірками до останнього.
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24.05.2025 18:47 Відповісти
В безпечних районах є незавершені і закинуті будинки. Якщо б влада роздала квартири евакуйованим, то місцеве населення допомогло б облаштуватись.
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24.05.2025 20:08 Відповісти
У нас є влада? А я думаю що є корупціонери і балаболи які не хочуть фінансувати таку програму.
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24.05.2025 20:19 Відповісти
Думаю, що евакуйованим потрібно триматися купки і відколоти у столиці такий номер, щоб привернути увагу всієї планети.
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24.05.2025 20:53 Відповісти
Зато шобло ї уче. Своїх виродків вивезло і викормлює за кошти намародерині га крові , країна мрій легітимного
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24.05.2025 23:16 Відповісти
 
 