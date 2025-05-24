Ще понад 630 дітей проживає у громадах Сумщини, де оголошена евакуація, - ОВА

У громадах Сумської області, в яких оголошено обов'язкову евакуацію, проживає 633 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА, про це йшлося на засіданні обласного штабу з евакуації населення.

"У громадах, які визначені сьогодні для евакуації, а це 202 населені пункти, проживає 633 дитини", - йдеться в повідомленні.

Перший заступник начальника Сумської ОВА Тарас Савченко наголосив, що всі діти мають бути евакуйовані з небезпечних територій.

Також зазначається, що жителям населених пунктів Білопільської та Ворожбянської громад, у яких оголошена обов’язкова евакуація, для збереження свого здоров'я та життя необхідно евакуюватися.

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"Ми бачимо, що в цих громадах суттєво збільшилась кількість обстрілів. Ворог б’є КАБами, FPV-дронами по будинках мирних жителів. Лише за минулу добу було поранено жителя Білопільської громади. Тому ми просимо людей евакуюватися в безпечні місця, щоб убезпечити себе та рідних", – наголосив Савченко.

За даними керівника Білопільської громади Юрія Зарка та Ворожбянської громади Андрія Дружченка, у м. Білопілля та м. Ворожба залишаються близько 1500 та 800 жителів відповідно.

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