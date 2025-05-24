Еще более 630 детей проживают в громадах Сумщины, где объявлена эвакуация, - ОВА

В громадах Сумской области, в которых объявлена обязательная эвакуация, проживает 633 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА, об этом шла речь на заседании областного штаба по эвакуации населения.

"В громадах, которые определены сегодня для эвакуации, а это 202 населенных пункта, проживает 633 ребенка", - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Сумской ОВА Тарас Савченко отметил, что все дети должны быть эвакуированы из опасных территорий.

Также отмечается, что жителям населенных пунктов Белопольской и Ворожбянской громад, в которых объявлена обязательная эвакуация, для сохранения своего здоровья и жизни необходимо эвакуироваться.

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"Мы видим, что в этих громадах существенно увеличилось количество обстрелов. Враг бьет КАБами, FPV-дронами по домам мирных жителей. Только за минувшие сутки был ранен житель Белопольской громады. Поэтому мы просим людей эвакуироваться в безопасные места, чтобы обезопасить себя и родных", - подчеркнул Савченко.

По данным руководителя Белопольской громады Юрия Зарко и Ворожбянской громады Андрея Дружченко, в г. Белополье и г. Ворожба остаются около 1500 и 800 жителей соответственно.

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