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Новости Эвакуация из Сумщины
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Еще более 630 детей проживают в громадах Сумщины, где объявлена эвакуация, - ОВА

Эвакуация в Сумской области

В громадах Сумской области, в которых объявлена обязательная эвакуация, проживает 633 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА, об этом шла речь на заседании областного штаба по эвакуации населения.

"В громадах, которые определены сегодня для эвакуации, а это 202 населенных пункта, проживает 633 ребенка", - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Сумской ОВА Тарас Савченко отметил, что все дети должны быть эвакуированы из опасных территорий.

Также отмечается, что жителям населенных пунктов Белопольской и Ворожбянской громад, в которых объявлена обязательная эвакуация, для сохранения своего здоровья и жизни необходимо эвакуироваться.

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"Мы видим, что в этих громадах существенно увеличилось количество обстрелов. Враг бьет КАБами, FPV-дронами по домам мирных жителей. Только за минувшие сутки был ранен житель Белопольской громады. Поэтому мы просим людей эвакуироваться в безопасные места, чтобы обезопасить себя и родных", - подчеркнул Савченко.

По данным руководителя Белопольской громады Юрия Зарко и Ворожбянской громады Андрея Дружченко, в г. Белополье и г. Ворожба остаются около 1500 и 800 жителей соответственно.

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дети (6549) Сумская область (3254) эвакуация (2093)


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На вивезуть бо не розумію що такими темпами нас через 40 років буде 5 млн а через 60 десь близько 0
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24.05.2025 17:54 Ответить
Не вивезуть, бо знають що нікому не потрібні
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24.05.2025 18:20 Ответить
А тут кому ми потрібні? Що, краще в кінці кінців загинути від чергового прильоту, в нас тут деякі переселенці з Краснопілля сиділи біля своєї картоплі і банок з огірками до останнього.
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24.05.2025 18:47 Ответить
В безпечних районах є незавершені і закинуті будинки. Якщо б влада роздала квартири евакуйованим, то місцеве населення допомогло б облаштуватись.
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24.05.2025 20:08 Ответить
У нас є влада? А я думаю що є корупціонери і балаболи які не хочуть фінансувати таку програму.
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24.05.2025 20:19 Ответить
Думаю, що евакуйованим потрібно триматися купки і відколоти у столиці такий номер, щоб привернути увагу всієї планети.
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24.05.2025 20:53 Ответить
Зато шобло ї уче. Своїх виродків вивезло і викормлює за кошти намародерині га крові , країна мрій легітимного
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24.05.2025 23:16 Ответить
 
 