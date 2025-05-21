Еще 59 человек эвакуировали из двух громад Сумщины

Из Белопольской и Ворожбянской громад Сумщины эвакуировали в безопасные районы еще 59 человек.

Об этом рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне продолжают атаковать гражданскую, промышленную и энергетическую инфраструктуру.

"По Белопольской и Ворожбянской (громадах. - Ред.) враг бьет больше всего. Оттуда продолжается эвакуация. За вчера оттуда выехало еще 59 человек. Помощь продолжают оказывать органы местного самоуправления, волонтерские организации и экстерные службы", - сказал Григоров.

Также чиновник рассказал, что около 16:00 21 мая в Сумском районе прогремел взрыв. Вследствие этой атаки поврежден жилой дом. Людей там не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Вследствие утренних ударов вражеских БпЛА повреждены помещения предприятий на территории Сумской громады, пострадал охранник, он получил медицинскую помощь, лечится амбулаторно.

